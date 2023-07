“Toenemende bewolking, maar op de meeste plaatsen volledig droog”

De temperatuur geraakt aan een maximum in de buurt van 23°C. Dat is min of meer normaal voor deze periode, al bedraagt het langjarig gemiddelde tegenwoordig 25°C in de tweede helft van juli.

De wind is eerst matig van kracht maar zal tijdens de avonduren nagenoeg volledig wegvallen.

In de loop van de avond en nacht naar zondag schuift een regenzone grotendeels ten noorden van Limburg richting Denemarken en Duitsland. Maar het is best mogelijk dat uitlopertjes ervan soms tot over onze provincie reiken. Het gaat stevig waaien met tegen de ochtend rukwinden tot 50 km/u of misschien nog wat meer.

