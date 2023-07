Hoe zou het zijn met… Deborah Ostrega? “Destijds 40.000 frank betaald om me vrij te kopen uit wat later K3 zou worden”

Zingen, acteren, presenteren … De Beringse Deborah Ostrega was rond de eeuwwisseling amper weg te slaan uit de media. De jongste jaren is het opvallend rustig rond de Limburgse. “Ik doe nu wat ik wil, waar ik wil en wanneer ik wil.”

Hoe zou het zijn met..? Van Houthalens synthesizerfenomeen Mario Mathy, over TMF-presentator VJ Olli tot komisch rijschoolduo Johnny en Jozef. In ‘Hoe zou het zijn met…?’ praten we tien afleveringen lang bij met Limburgers die jaren geleden volop in de belangstelling stonden.

We hebben afgesproken met Deborah in een prachtige binnentuin op Het Zuid, hartje Antwerpen. Vlak bij het appartement waar ze samen met haar zoontje Janusz (13) woont. Al in 1993 verruilde de Limburgse het rustig Beverlo voor Antwerpen, een stad die ze op enkele korte omzwervingen na al drie decennia haar thuis mag noemen. “Een Antwerps accent heb ik er nog altijd niet aan over gehouden. (lacht) Ik hou van deze plek, maar ik heb het steeds moeilijker met het lawaai en de drukte. Sinds de coronacrisis is de stad precies eens zo luid geworden. Al zou dat ook aan mijn leeftijd kunnen liggen. Ik ben net vijftig geworden.”

Tijd om terug te keren naar Limburg?

Deborah Ostrega: “Janusz zou dat niet erg vinden. Die is net als ik een natuurmens. Misschien komt het er ooit nog van. Momenteel heb ik vast werk in Antwerpen, wat me zeer goed bevalt. Als de drukte mij te veel wordt, vlucht ik naar mijn caravan in de Hoge Venen. Die heb ik vorig jaar gekocht. Als ik het gevoel krijg dat ik niet meer kan ademen, hoef ik maar in de auto te springen en twee uur later zit ik midden in de natuur. Mijn caravan staat aan het Meer van Robertville, waar ik na een paar dagen ontstressen helemaal tot rust kom.”

(lees verder onder de foto)

Deborah Ostrega als frontvrouw van Lords of Acid in 2001. Die wilde jaren liggen inmiddels achter haar. — © rr

Het grote publiek kent je nog altijd als mediamadam of zangeres van de rockgroep Lords of Acid. De laatste jaren zien we je minder op tv. Waar ben je nu mee bezig?

“Ik ben altijd blijven zingen. Ernst (Löw, Nederlandse acteur en singer-songwriter, de partner van Ostrega, nvdr) en ik hebben een kleinkunstvoorstelling waarmee we langs Vlaamse en Nederlandse podia trekken. Het is Ernst die mij tien jaar geleden heeft overtuigd om in het Nederlands te zingen, iets waar ik vroeger radicaal tegen was. We maken naar mijn mening prachtige nummers, maar de radio pikt ons niet op. Of ik dat erg vind? Ergens blijf je stiekem hopen op een doorbraak.”

“Daarnaast treden we geregeld op met het project ‘De donkere kant van de liefde’, een samenwerking met de vzw Zijn - Beweging tegen Geweld, die intrafamiliaal en seksueel geweld onder de aandacht breng. Eén op de vier vrouwen in ons land wordt in haar leven geconfronteerd met partnergeweld. Dat geweld, zowel fysiek als psychisch, blijft te vaak onopgemerkt. Daar proberen wij iets aan te doen. De wereld gaan we er niet mee veranderen, maar als we ook maar één iemand kunnen raken, één persoon uit die spiraal van geweld kunnen halen, is het voor mij al de moeite.”

“Toen ik in Lords of Acid zat stond er elke avond een fles Jack Daniel’s op mijn rider, die ik er vlot door jaagde” Deborah Ostrega

Je zei net dat je vast werk hebt. Waar ben je aan de slag?

“Ik werk nu al een dik jaar in een school voor buitengewoon onderwijs, hier in Antwerpen. Voor het eerst sinds lang heb ik een job gevonden waar ik mij echt goed bij voel en waar ik een verschil kan betekenen. Ik ben trouwens eerst zelf weer op de schoolbanken gaan zitten.

Waarom?

“Ik had mijn middelbaar diploma nooit gehaald. Op mijn achttiende deed ik al mee aan Miss Belgian Beauty en daarna ben ik van het éne in het andere gerold. Dat diploma had ik niet nodig. Dacht ik. De laatste jaren heb ik ondervonden dat het mij serieus hinderde om verder te kunnen groeien in een job. En dus heb ik mij vier jaar geleden ingeschreven in een centrum voor volwassenenonderwijs. Ik zat daar als veertiger tussen de 18-jarigen die dik tegen hun goesting door mama en papa werden verplicht om hun school af te maken. Dat diploma heb ik uiteindelijk gehaald, al was het door corona helaas zonder het grote afstudeerfeest waar ik zo lang naar uit had gekeken. Ik hoop op termijn ook nog mijn bachelor als leerkracht of orthopedagoog te halen.”

(lees verder onder de foto)

“’De Mediamadammen’ op VT4 was een heerlijke tijd, daar hou ik alleen maar goede herinneringen aan over.” — © VUM

Heb je spijt van sommige keuzes in je leven? Je zat in het groepje Mascara wat later K3 zou worden, maar stapte er vroegtijdig uit. Financieel wellicht niet de slimste zet.

“Tja, ik zag het toen écht niet zitten om in het Nederlands te zingen. Best ironisch, aangezien ik vandaag Nederlandstalige kleinkunst breng met Ernst. Wist je dat ik mij destijds zelf heb moeten vrijkopen uit wat later K3 zou worden? 40.000 Belgische frank. Maar ik heb nergens spijt van. Al mijn keuzes hebben mij gemaakt tot de persoon die ik vandaag ben. En met die persoon ben ik best tevreden. Al zouden er misschien een paar kilo’s af mogen.” (lacht)

Heb je nog heimwee naar de hoogdagen van je carrière met ‘Mediamadammen’, of toen je met de rockgroep Lords of Acid zaal na zaal in de Verenigde Staten platspeelde?

“‘Mediamadammen’ op VT4 was een heerlijke tijd, daar hou ik alleen maar goede herinneringen aan over. Lekker stoeien en deugnieterij uithalen, dat was helemaal mijn ding. Ik vind het wel jammer dat ik Lords of Acid niet in schoonheid heb kunnen afsluiten. Toen we in 2010 na een lange pauze weer op tour vertrokken, was ik pas mama geworden. Ik wou Janusz meenemen, maar dat zag Maurice Engelen niet zitten. En dus kwam er een andere zangeres in de plaats. Een gemiste kans, want volgens mij had Lords of Acid in de Verenigde Staten tot iets veel groters kunnen uitgroeien met één vast gezicht. Toch kijk ik met heel veel plezier terug op die periode. Ik zou zo weer dat podium opkruipen. Voor één keer dan toch, want dat stagediven, schreeuwen en rond stuiteren zou ik geen hele tour meer volhouden. Ik ben destijds iets té vaak het publiek ingedoken, waardoor ik nu met serieuze rugproblemen kamp. Als ik te lang zit, voel ik mij net een besje van tachtig jaar als ik weer opsta. Geef mij dan maar de optredens aan Ernsts zijde. Daar kan ik 100 procent mijzelf zijn.”

(lees verder onder de foto)

Na haar deelname aan Miss Belgian Beauty werd Deborah opgepikt door VTM om bordjes om te draaien in het ‘Rad van Fortuin’. — © rr

Hoeveel klopt er van het rebelse imago dat je met Lords of Acid opbouwde? Die shows gingen naar verluidt met veel seks, drank en drugs gepaard.

“Op mijn rider stond één fles Jack Daniel’s, die ik er elke avond vlot door jaagde. Dat was stevig. Maar dat drinken is vooral begonnen tijdens Miss Belgian Beauty. Wij werden meegesleurd van het éne bedrijfsbezoek naar het andere en overal werd je champagne aangeboden. Je werd er meteen chronisch alcoholist. Met drugs heb ik ook geëxperimenteerd, maar dat ligt al een hele tijd achter mij. Ik ben een alleenstaande mama die elke dag om zes uur ’s morgens opstaat om te gaan werken. Dat kan alleen met een gezonde geest in een gezond lichaam.

“Ik doe nu wat ik wil, waar ik wil en wanneer ik wil. Dat maakt me gelukkig” Deborah Ostrega

Zou je graag weer presenteren of acteren?

“Voor mij hoeft dat niet meer. Het is best een harde wereld en ik heb op dat vlak geen ambities meer. Vandaag vormt muziek de rode draad in mijn leven. De afgelopen tien jaar heb veel meer opgetreden dan in al die zogenaamde roemruchte jaren van Lord of Acid tezamen. Het is niet omdat je mij niet meer op tv ziet dat ik stilzit. Ik doe nu wat ik wil, waar ik wil en wanneer ik wil. Dat maakt me gelukkig. Gelukkig met Ernst, gelukkig in de rust die ik heb gevonden, gelukkig met de muziek die we maken, mijn zoon Janusz en mijn job.”