DE KOERSPROFESSOR. “Bij Campenaerts ontbreekt soms het overleg maar nu had hij wel een goed plan”

Na elke rit analyseert Marc Sergeant, de ex-sportdirecteur van de Lotto-ploeg, de koers. Over rit 19: “In de sprint vond ik Asgreen dit keer foutjes maken. Eerst iets te traag of te lijzig naar het wiel van Ben O’Connor en in de sprint timede hij zijn jump niet goed.”

Kasper Asgreen timet zijn jump niet goed

“172 kilometer koers, een kleine tweeduizend hoogtemeters en op het einde een gemiddelde snelheid van 49 kilometer per uur. Waanzinnig. Het niveau in dit Tourpeloton is ongelofelijk hoog. Ongezien dat Victor Campenaerts dan opnieuw in de ontsnapping zit, één dag nadat hij en Pascal Eenkhoorn in Bourg-en-Bresse zo dicht bij de overwinning waren. Ik heb hier eerder opgemerkt dat het overleg soms ontbreekt bij Campenaerts en ook nu was het opnieuw volle vaart vooruit. Alleen zag ik de voorbije twee etappes ook wel het tactische idee: donderdag was doorrijden zonder omzien de enige optie om voorop te blijven. Nu probeerde hij met zijn solo-aanval natuurlijk om te anticiperen op het laatste klimmetje. Dat lukte niet, maar het was wel een goed plan.”

“Niets dan lof voor Campenaerts en hetzelfde geldt voor Kasper Asgreen. Eén dag na zijn ritzege was hij er opnieuw akelig dicht bij. In de sprint vond ik hem wel foutjes maken. Eerst iets te traag of te lijzig naar het wiel van Ben O’Connor en in de sprint timede hij zijn jump niet goed. Je ziet op de finishfoto alleen gestrekte armen bij Mohoric. Bij Asgreen is dat pas na de finish het geval. In de Tour is dat het verschil tussen winnen of verliezen.”

Nog indrukwekkender dan de ritzege: het interview van Mohoric

“De tijd dat renners in interviews alleen clichés aframmelden, is al lang voorbij, maar wat Matej Mohoric vertelde na zijn overwinning, was echt weergaloos. In drie of vier minuten heeft hij zonder één pauze onder woorden gebracht hoe het is om een renner te zijn in de Tour de France. Ik heb ernaar geluisterd en kon op het einde alleen maar denken: precies, zo voelde ik mij ook elke keer.”

“Het woord dat hij het vaakst gebruikte, was cruel, omdat wielrennen in se een ‘wrede’ sport is. Vaak is dat ‘wreed afzien’, want elke renner – ook een topper als Mohoric – heeft momenten waarop hij denkt: ik kan niet meer. Letterlijk zei Mohoric: Soms heb ik het gevoel dat ik niet thuishoor in de Tour. Dat komt dan van iemand die ondertussen drie Tourritten heeft gewonnen, maar ik twijfel er geen moment aan dat ook hij dat zo ervaart. Hij beschrijft iets wat universeel is in het peloton. De gedachte die in elke Tour ergens onderweg naar boven komt: ik ben niet goed genoeg voor dit niveau.”

“Cruel gaf hij ook nog een andere invulling: wreed voor de renners die je klopt aan de meet. Ik had bijna het gevoel dat ik verraad pleegde. In een Tourpeloton ga je de rest onderweg inderdaad als lotgenoten zien. Samen in de bus naar boven, of in het meest gunstige geval samen in de ontsnapping. Een rit winnen in de Tour en dan meteen aandacht hebben voor wat het betekent voor Ben O’Connor om de rit niét te winnen. Ik heb met ingehouden adem geluisterd naar het perfecte interview.”

Altijd op de afspraak: Team Uno-X

“We zien ze in ongeveer in elke etappe. Uno-X valt op met die roodgele trui, maar die zie je toch vooral vooraan in het peloton. Nu waren ze voor één keer niet mee met de juiste vlucht, maar dan zie je dat ze zich zonder verpinken aan kop zetten en beginnen te rijden. Om dan ineens vier renners vooraan te hebben op het moment dat ze de aansluiting maken. Jonas Abrahamsen, een dag eerder nog de hele etappe vooruit met Asgreen en Campenaerts, was er nu opnieuw bij.”

“Klassementsman Torstein Traeen is te vaak gevallen om een rol van betekenis te spelen en sprinter Alexander Kristoff deed nooit echt mee, maar toch rijdt Uno-X allesbehalve een anonieme Tour. De invitatie van ASO hebben ze zeker waargemaakt. Met enkel Scandinavische renners heeft Uno-X al de harten veroverd. Benieuwd wat ze kunnen als ze straks als World Tour-ploeg ook internationaler gaan rekruteren.”