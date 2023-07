Hij verhuisde met zijn gezin naar Stevoort, maar zijn voetbalschoenen bleven in Mechelen. Rob Schoofs wees deze zomer een aanbod van Union af en tekende een nieuw vierjarig contract bij KV Mechelen. Zondag start de ex-Kanarie in de Supercup tegen Antwerp aan zijn zevende seizoen bij Malinwa. “Waarom zou ik vertrekken als ik me hier goed voel?”