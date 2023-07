Een tijdrit en een finish op de Tourmalet: dit is het parcours van de Tour de France Femmes

Acht etappes krijgen de rensters voorgeschoteld in de tweede Tour de France Femmes. Geen aflossing van de wacht met de mannen in Parijs, zoals vorig jaar, maar een parcours dat zich slingert van Clermont-Ferrand, in hartje Frankrijk, naar de Pyreneeën. In totaal zullen de rensters 960 kilometer afleggen met 14.000 hoogtemeters. Het grootste spektakel valt te verwachten in het slotweekend, waarin de Tour de France Femmes uitpakt met twee belangrijke vernieuwingen. Op zaterdag 30 juli is er de etappe in het hooggebergte met finish bovenop de Tourmalet. Met de aankomst na 19 uur hoopt de organisatie op een kijkcijferrecord. Een dag later eindigt de Tour de France Femmes met een individuele tijdrit van 22 kilometer in Pau.

Voordien zullen de rensters vier vlakke en twee geaccidenteerde etappes afgewerkt hebben, al is ‘vlak’ in het Centraal Massief een relatief begrip. De langste etappe is die tussen Cahors en Rodez op dag vier, met 177 kilometer. In de Tour de France Femmes is 250.000 euro aan prijzengeld te winnen, waarvan 50.000 voor de opvolgster van Annemiek van Vleuten. (arg)