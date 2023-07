VIDEO. Vertederende beelden: jonge F1-fan ziet held Sergio Pérez crashen tijdens oefensessie, maar mag hem nadien ontmoeten

Het Formule 1-circus zoeft dit weekend in Hongarije over de wegen. Vrijdag stonden de eerste oefensessies op het programma en voor Sergio Pérez verliep die eerste test niet al te best. De Mexicaanse ploegmaat van WK-leider Max Verstappen nam iets te veel mee van het gras, spinde en crashte in de bandenmuur. Rode vlag en einde oefensessie. Een jonge Red Bull-fan zag dat met lede ogen aan, maar er volgde een happy end voor hem. De renstal zorgde ervoor dat het jongetje zijn held even later in de paddock mocht ontmoeten.