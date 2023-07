Lotte Kopecky staat voor haar tweede Tour de France Femmes: “De gele trui voor Demi is het doel, maar etappewinst zal ik niet laten liggen”

Het grote doel van Lotte Kopecky (27) is het WK in Glasgow in augustus, maar toch zal de Belgische kampioene zich geven in de Tour, voor haar ploeggenoten van SD Worx, en als het kan ook voor zichzelf.

“De vorm is beter en het team sterker.” Lotte Kopecky staat relaxed en positief aan de start van haar tweede Tour de France Femmes, vertelde ze vrijdag in Clermont-Ferrand. “Ik voel me goed. Ik heb vertrouwen. Mijn voorbereiding was beter dan vorig jaar.” Aan de Tour van vorig jaar bewaart ze niet veel goede herinneringen. “Ik voelde mij niet goed. Er waren veel sprintetappes. Mijn team reed voor mij. Maar ik had de benen niet.”

Door de komst van sprintwonder Lorena Wiebes naar het team zal Kopecky een vrijere rol hebben. “We zullen een plan hebben voor elke etappe”, zegt ze. “Maar ik kan meer mijn ding doen. En als ik een slechte dag heb, is het niet zo erg.” Kopecky zal vooral in dienst rijden van Demi Vollering, die een goede kans maakt op de gele trui, maar ze zal ook haar eigen kans mogen gaan. “De gele trui is het belangrijkste doel, maar de kans op etappewinst zal ik niet laten liggen.” Etappes noemen, doet ze nog niet. “Dat hangt ook af van de ambities van mijn teamgenoten. We moeten dat nog bespreken in het team.”

Of de eerste etappe, een vrij vlakke rit met een klim tien kilometer voor de streep, niet op haar lijf geschreven is, en dus haar uitgelezen kans om in het geel te rijden? “Dat zou tof zijn”, lacht Kopecky. “Maar ik denk dat velen daarvan dromen. Die eerste rit kan veel mogelijke uitkomsten hebben. Niet enkel de finale is zwaar, het gaat de hele dag op en neer. Ik hoop dat ik zondag kan starten met een goed gevoel. Dan zien we wel hoe we het spel kunnen spelen.”

Kopecky gelooft rotsvast in de kansen van Vollering op eindwinst. “Annemiek van Vleuten was in de Giro in zeer goede vorm, maar als je Demi dit seizoen bezig zag, weet je dat ze goed is. Je voelt ook dat ze meer zelfvertrouwen heeft.” Kopecky zal doen wat ze kan om haar kopvrouw bij te staan. “Het zal een harde Tour zijn, dus we zullen voor haar zorgen. Zorgen dat ze energie kan sparen, geen dingen doet die ze niet zou moeten doen en haar hopelijk een goede lead-out geven naar de Tourmalet.” Of ze uitkijkt naar die klim in het hooggebergte in het slotweekend? “Ik ben blij dat hij in het parcours zit, maar ook dat ik zelf niet tot boven zal moeten vechten.”

Beter relativeren

Kopecky maakt er geen geheim van dat haar ware doel voor deze zomer niet de Tour is, maar het WK in Glasgow. “Als ik moet kiezen tussen een touretappe of het WK, is de keuze voor mij rap gemaakt.” Het eerste plan was ook om de Giro te rijden, en niet de Tour. “Maar mijn team wilde de sterkste rensters in de Tour. En daar heb ik natuurlijk begrip voor. Dus heb ik gezegd: let’s do it. Ik denk dat er net genoeg tijd zal zijn om te recupereren. En misschien kan ik in de Tour mijn vorm nog beter krijgen.”

Tot slot, in maart moest Kopecky afscheid nemen van haar broer Seppe. Verandert wat er met haar broer gebeurd is iets aan haar mindset op de fiets? “Toch wel”, zegt ze. “Ik kan alles veel beter relativeren nu. En ik probeer om te aanvaarden dat er in het leven soms dingen gebeuren die heel moeilijk zijn.”

