Timothy Stevens behaalt de Belgische titel in Kerniel. — © Freddy Vaes

Wat een immense vreugde na afloop van het nationaal kampioenschap elite3 in Kerniel. De plaatselijke renner Timothy Stevens was erin geslaagd om zich tot nationaal kampioen te kronen. Iets wat hij geenszins op een presenteerblaadje kreeg. Pas op vier kilometer van het einde viel het voor hem in de juiste plooi.