Juventus deelt inspirerende documentaire over moeilijke periode van Daouda Peeters: “Toen ik wakker werd, had ik geen gevoel meer”

Niet alleen de voetbalcarrière, maar ook het leven van Daouda Peeters (24) hing in oktober 2021 aan een zijden draadje nadat de jonge Belg met Guineese roots plots geen gevoel meer had in zijn onderlichaam. Nu Peeters er weer helemaal bovenop is, deelt Juventus zijn verhaal in een pakkende documentaire.

Daouda Peeters, geboren in Guinee maar op zesjarige leeftijd geadopteerd door een Belgisch gezin uit Mol, werd aanzien als een goudhaantje toen hij in 2019 bij Juventus arriveerde. Daar kon hij een jaar later ook zijn debuut maken bij de eerste ploeg (op het veld van Cagliari, red.) “Dat was een heel speciaal en bijzonder moment voor mij”, blikte Peeters vol bewondering terug.

De Oude Dame besliste later om hem nog wat te laten rijpen bij Standard. Maar ook in Luik kwam hij niet veel aan spelen toe. Al was daar wel een geheel andere reden voor. “Op een dag tijdens een training weigerden mijn benen dienst. Ik viel om en kon niet meer rechtkomen. Ik verloor al het gevoel”, waarop Peeters door de medische staf van Standard naar het plaatselijke ziekenhuis werd gebracht voor verder onderzoek. “Toen ik de volgende morgen naar het toilet wilde gaan, viel ik gewoon om. Ik verloor het bewustzijn. Toen ik wakker werd, had ik geen gevoel meer.”

Uiteindelijk bleek het om het Guillain-Barré-syndroom te gaan, een auto-immuunziekte die het zenuwstelsel aantast. ‘Gelukkig’ voor Peeters raakte hij enkel verlamd tot aan zijn middel en ging het niet verder tot aan zijn hersenen.

Succesvolle revalidatie

“Ik was bang dat ik zou sterven. Het was echt een shock om van het ene op het andere moment niets meer te kunnen voelen.” Peeters kwam er weer bovenop en doorliep een revalidatie van vier, vijf maanden waarin hij opnieuw moest leren wandelen. Onder meer Lieven Maesschalck begeleidde hem daarbij. Na bijna anderhalf jaar was Peeters opnieuw de oude. Ook zijn familie beseft dat hij door het oog van de naald is gekropen.

Momenteel is Peeters door Juventus uitgeleend aan Südtirol, waar hij komend seizoen zal aantreden in de Italiaanse tweede klasse.

Bekijk hier de volledige documentaire: