Daan (13) mag op Tomorrowland draaien én wordt verrast door Dimitri Vegas

Boom

Dromen komen uit voor Daan uit Nieuwerkerken. Hij is nog maar 13 jaar, maar draait al voor de tweede keer op Tomorrowland. Toen hij negen jaar was droomde hij er al van en vorig jaar was het zover. Toen was het op het burenfeest, maar daar waren ook een 10.000 mensen. Dit jaar mocht hij op het échte festival draaien door een nieuw concept van Tomorrowland. 23 jonge deejay-talenten uit de hele wereld werden uitgenodigd voor het grootse dancefestival ter wereld.

Daan glunderde duidelijk tijdens zijn optreden, maar hij droomde er ook van om zijn dj-held Dimitri Vegas te ontmoeten. Die boodschap had die laatste ook te horen gekregen en hij bracht dus een bezoekje aan het podium waar Daan het beste van zichzelf gaf. Hij was duidelijk verrast door Vegas en genoot daarna nóg meer van het plaatjes draaien.

AVV