Een week voor opener tegen STVV kan Standard niet overtuigen: 1-1 in galamatch tegen Hertha

Standard heeft zijn fans nog niet echt warm kunnen maken voor de competitiestart. In hun laatste oefenpot op Sclessin speelden de Rouches in een kansarme wedstrijd 1-1 gelijk tegen de Duitse tweedeklasser Hertha Berlijn.

Carl Hoefkens begon met zijn typeploeg aan de afsluiter van de oefencampagne. In de basiself telden we vier nieuwkomers: Vanheusden, O’Neill, Mundle en Price. Vooral die laatste, een 19-jarige Noord-Ierse middenvelder, maakte een goede eerste indruk op de Luikse fans. Mager als een bonenstaak, maar wel stevig in de duels en met een klare kijk op het spel en een uitstekende pass in de voeten. Een speler om dit seizoen in de gaten te houden.

Aron Dønnum is de nieuwe aanvoerder van de Rouches. Dat zette de Noor letterlijk in de verf met een rode aanvoerdersband... in zijn haar. — © BELGA

Sobere Vanheusden

In zijn rug toonde Australisch international O’Neill zich als een nuttige stofzuiger zonder franjes. Op de linkerflank kwam Romaine Mundle, een jeugdproduct van Spurs dat Standard verkoos boven Anderlecht, minder uit de verf. De jonge Engelse winger lijkt op dit moment nog te licht om een basisplaats op te eisen. TD Fergal Harkin is dan ook nog op zoek naar een alternatief. Centraal achterin hield Zinho Vanheusden het opvallend sober bij zijn terugkeer op Sclessin. Nieuwkomer nummer vijf, de Japanner Hayao Kawabe, ontbrak met een lichte hielblessure.

Over de matchfeiten voor de pauze kunnen we kort zijn. De twee clubs uit de stal van het Amerikaanse 777 Partners hielden elkaar broederlijk in evenwicht. Noah Ohio miste de beste kans na een doorsteekpass van Aron Dønnum. Het Noorse woelwater is dit seizoen de nieuwe aanvoerder van de Rouches en zette die rol letterlijk in de verf met een rode aanvoerdersband... in zijn haar.

Carl Hoefkens vuurt zijn troepen aan. — © BELGA

Twee opstootjes

De Berlijnse bezoekers - met ex-Kanarie Toni Leistner in de basis - kwamen kort na de rust op voorsprong. Verdediger Kempf stond op de juiste plaats om een doorgekopte hoekschop aan de tweede paal binnen te duwen (0-1). Een klein kwartier later ontsnapte Standard aan de 0-2 toen een afstandsschot van Richter uiteenspatte op de lat. Veel kon de thuisploeg daar niet tegenover stellen. Het gebrek aan uitgespeelde kansen werd gecompenseerd met de nodige agressiviteit. Bij het ingaan slotkwartier dreigde de galawedstrijd even te ontsporen na twee stevige opstootjes. Een kwestie van ook de scherpte bij scheidsrechter Jonathan Lardot te testen een week voor de competitiestart.

Dragus hing de bordjes gelijk. — © BELGA

Dat Standard zijn oefencampagne niet moest afsluiten met een nederlaag had het te danken aan zijn invallers. Bansé veroverde de bal op het middenveld, Canak rukte op richting zestien en legde af voor Dragus, die de bal netjes in de verste hoek plaatste (1-1). Een late opsteker voor Hoefkens en zijn Rouches die volgende week zondag aan de competitie beginnen met een verplaatsing naar STVV.

Standard: Bodart - Fossey, Bokadi (69’ Ngoy), Vanheusden (84’ Hautekiet), Laursen (69’ Dodeigne) - O’Neill (69’ Bansé), Balikwisha, Price (76’ Canak) - Dønnum (89’ Davida), Ohio (46’ Emond), Mundle (76’ Dragus).

Doelpunten: 58’ Kempf 0-1, 85’ Dragus 1-1

Gele kaarten: 41‘ Balikwisha, 75’ Dønnum, 78’ Winkler, 79’ Strasner