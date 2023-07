Hoe de baas van Lionel Messi de eerste echte superster van de MLS werd

Vrijdagnacht 2 uur Belgische tijd maakt Lionel Messi zijn langverwachte debuut voor Inter Miami tegen het Mexicaanse Cruz Azul. Zijn baas David Beckham is ondertussen meer bekend door zijn activiteiten naast het voetbal dan van zijn voetbalcarrière zelf, maar hij was wel degelijk de eerste superster van de MLS.

Eerder deze week kondigde het Inter Miami van David Beckham – hij is er mede-eigenaar en mag er sportief de lijnen uitzetten – Lionel Messi officieel voor. Een opgetogen Brit sprak de volgende woorden: “Tien jaar geleden, toen ik dit team oprichtte, zei ik dat het mijn droom was om de beste spelers ter wereld naar deze buitengewone stad te halen. Net als jullie allemaal kan ik niet wachten om Leo het veld op te zien stappen in onze kleuren. Ik kan niet trotser zijn dan nu.” Qua symboliek kan deze transfer alvast tellen. De man die in 2007 de eerste ster in het Amerikaanse voetbal werd, haalt zijn opvolger binnen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om te begrijpen hoe Beckham die status kon verwerven, moeten we terug naar hoe de MLS ervoor stond voor zijn komst. Soccer stelde toen immers niet veel voor in de States. De competitie telde maar dertien teams en het gemiddelde toeschouwersaantal liet te wensen over. Met 15.000 fans per wedstrijd kon het voetbal niet concurreren met basketbal, baseball en American football.

© AP

Ook in de rest van de wereld werd er overigens lacherig gedaan over de MLS. En dat beseften ze daar maar al te goed. Toen het gerucht de ronde deed dat Beckham op weg was naar Amerika reageerde Landon Donovan – op dat moment dé sterspeler en uithangbord van de competitie – vol ongeloof: “David Beckham komt niet naar hier.” Alsof hij wilde zeggen dat hij die beslissing Beckham zijnde nooit zou nemen.

Aan Beckham om de vele lachers op hun plaats te zetten. Hij geloofde er alvast zelf in. “Bij mij gaat het om voetbal. Ik ga niet beweren dat ik van voetbal de grootste sport in Amerika ga maken. Maar ik zou niet naar hier komen als ik geen verandering zou kunnen teweegbrengen”, zei de Engelse international bij zijn voorstelling. Al zal hij er – met zijn uniek contract waarmee hij een loon van 6,5 miljoen per jaar opstreek, mee in de totale winst van de competitie mocht delen en het recht om voor een prikje een MLS-team op te richten verkreeg – zeker niet armer van geworden zijn.

© BELGAIMAGE

Eerste jaar vol blessures

Niet iedereen kan ervan dromen een competitie als de MLS naar nieuwe hoogten te stuwen. Daarvoor moet je effectief goed kunnen voetballen. Alleen met glitter en glamour zou Beckham geen grote verandering kunnen brengen. Dat Becks tegen een bal kon trappen, liet hij eerder zien bij topclubs als Manchester United en Real Madrid. En ook in Amerika liet hij zijn fluwelen traptechniek geregeld bewonderen.

Al begon Beckham zijn American dream met een afknapper voor de fans. Na een eerste jaar vol blessureleed liet hij zich twee jaar uitlenen aan het Italiaanse AC Milan. Hij hoopte zo kans te maken op een selectie voor het WK van 2010. Tevergeefs, zou blijken. De LA Galaxy-fan – en bij uitbreiding heel Amerika – bleef dus op zijn honger zitten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gelukkig is honger de beste saus. Wanneer Beckham in 2011 eindelijk echt aan zijn Amerikaans avontuur begint, heeft La Galaxy twee titels gewonnen. DC United heeft er op dat moment vier. Als de Brit in 2013 afscheid neemt, staan ze gelijk. Bovendien lokte Beckham zijn traptechniek en de daarbij horende assists plus wereldgoals nieuwe supporters naar het stadion.

Ook superster naast het veld

Alleen goed kunnen voetballen is misschien voldoende om een superster te zijn. Om een wereldster te zijn moet je ook naast het veld opvallen. Zeker in een land als Amerika moet je weten hoe de camera’s te bespelen. Laat Beckham hier nu net enorm bedreven in zijn. Hij demonstreerde het vorige week nog. ‘Toevallig’ werd hij gespot toen hij meehielp aan een gigantische muurschildering van Lionel Messi. Vrouwlief – en ex- Spice Girl –Victoria Beckham was er overigens ook, filmend met de smartphone om het later op de sociale media te zetten.

© AP

Dat Beckham verkoopt en zogenaamde clicks genereert hoeft eigenlijk geen betoog meer. Zo profiteerde hij in Amerika van de succesvolle modecarrière van zijn vrouw. Hij lanceerde een eigen modelijn, poseerde in talloze fotoshoots, haalde de cover van magazines en dook te pas en te onpas op in de typische Amerikaanse talkshow. Zo werd Beckham niet alleen een buitengewone voetballer maar ook een echt commercieel merk.

“Er is maar één speler in het Amerikaanse voetbal van de laatste twintig jaar die zo’n icoon is als David Beckham. Volgens mij omdat hij er goed uitziet en bovendien alle negatieve en positieve kanten van het wereldsterrendom omarmt. Vrouwen houden van hem”, zei Grant Wahl – de in Qatar tragisch overleden voetbaljournalist– er in 2013 over.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Henry, Zlatan, Lampard

Beckhams impact op het Amerikaanse voetbal mag evenwel niet onderschat worden. Bij zijn aankomst in de MLS telde de competitie – zoals we eerder al schreven – slechts 13 teams. Nu is ze met 26 deelnemende teams –het dubbele vergeleken met 2007 – de grootste voetbalcompetitie ter wereld. Bovendien stegen een aantal financiële waardemeters exponentieel: de kost om een nieuw team in te schrijven steeg van tien miljoen dollar naar meer dan 320 miljoen, het aantal ingeschreven spelers verdriedubbelde van 250 naar 750, het gemiddelde uitbetaalde loon steeg met 500 procent en tot slot maakt de MLS zich sterk dat het momenteel wereldwijd de zevende drukst bezochte competitie is.

Misschien nog belangrijker dan de groei van de competitie – en het een heeft met het ander te maken – was Beckham zijn impact op de rekrutering van spelers. Hij opende bij wijze van spreken de deur voor andere wereldtoppers. Thierry Henry, Steven Gerrard, Zlatan Ibrahimovic, Frank Lampard, noem maar op: allemaal beleefden zij hun American dream in de voetsporen van Becks. En straks dus ook ene Lionel Messi. Al zien we de Vloniet direct bij Jimmy Fallon in Saturday night live passeren.