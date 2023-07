VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 20 (Belfort-Le Markstein): Strijd op drie fronten in de Vogezen: voor de bollen, de dagzege en een podiumplek op de Champs-Elysées

Kort maar krachtig: zo ziet de laatste sleuteletappe van deze Tour de France eruit. De spanning om de eindzege mag dan al lang weg zijn, toch krijgen we zaterdagmiddag in de Vogezen nog strijd op drie fronten. Voor de niet-sprinters is het de laatste kans op dagsucces, de bolletjestrui wordt definitief toegewezen en Adam Yates moet er boksen om zeker te zijn dat hij als derde het podium van de Champs-Elysées haalt.

Kort * Start: om 13.30 uur * Aankomst: om 16.54 uur * Afstand: 133,5 km (defilé van 6,6 km)

Het parcours:

De 151 resterende renners moeten in nog geen 134 km toch nog eens 3518 hoogtemeters overwinnen. In totaal zijn er zes cols die meetellen voor het bergklassement. Het zijn allemaal bergen waaraan grote en kleine Tourgeschiedenis kleeft. Goed voor nog eens 40,6 kilometer klimmen.

Het begint met de Ballon d’Alsace. Dat is een col van eerste categorie waarvan de top ligt na 11,5 km. Met een gemiddelde van 5,2 procent is dit een ‘lopende col’. De top ligt na 24 km. Na de afdaling kabbelt het verder met de Col du Ménil en Cornimont. Twee bergjes die niet meetellen voor de bolletjestrui.

Daarna trekt de Tour over de Col de la Croix de Moinats. Dat is zowat de minst bekende van de zes. Het is met 5200 meter een korte klim, maar de weg stijgt toch gemiddeld 7 procent. Kort daarna volgt de Col de Grosse Pierre die een trilogie van cols van tweede categorie volmaakt. Dat is er eentje dat erin hakt: kort (3,2 km) maar steil (gemiddeld 8,2 procent).

Via de Col des Feignes – die niet eens meetelt – gaan we naar de Col de la Schlucht (slechts derde categorie), die 4300 meter lang is en gemiddeld 5,4 procent stijgt. Het is alsof we daar een herhaling krijgen van de eerste wedstrijdhelft. Maar nu wordt het allemaal intenser. Na de afdaling naar Munster, worden de laatste, maar zware 36 kilometers aangesneden.

De Petit Ballon en uiteindelijk de Platzerwasel zijn de laatste twee bergen van eerste categorie van deze 110de editie van de Tour die als loodzwaar de geschiedenis ingaat.

De top van de Petit Ballon ligt op 25,2 km van de streep. Daarvoor moet je 9,3 km klimmen op een weg die gemiddeld 8,1 procent omhoog loopt. Qua hellingsgraad is deze col te vergelijken met Alpe d’Huez. De renners krijgen er nog een moeilijke afdaling bovenop waarin het stikt van de haarspeldbochten. Dus zeer technisch.

Als uitsmijter is er de Platzerwasel die met het plateau van Le Markstein Fellering een laatste moeilijke hindernis vormt van 15 km. De aanhef is met een kilometer van 9,3 procent best lastig. De col zelf is 7,1 km lang, stijgt gemiddeld 8,4 procent, maar er volgt geen afdaling.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Een korte bergrit in de Vogezen op de voorlaatste dag, met zes beklimmingen als uitsmijter. Met de Petit Ballon en de Col du Platzerwasel in de finale. Toch pittig. Nu de gele trui al lang is verdeeld, zal de etappe gecontroleerd worden door het team van Jumbo-Visma en krijgen vluchters een vrijgeleide. Als het nog spannend kan worden met enkele prijzen van Parijs als inzet, dan kan het een spektakelrit opleveren.”

Onze sterren:

Was de gele trui nog in het spel, dan was dit zowat de gemakkelijkste etappe geweest om zes namen naar voor te schuiven. Verwacht wordt dat er een grote groep wegrijdt. Daar kan ook zo’n Dylan Teuns bij zitten. De Limburger van Israel-Premier Tech won in 2019 zijn allereerste Tourrit op La Planche des Belles Filles dat in dezelfde bergketen ligt.

Er staan wel nog wat rekeningen open. Een aantal ploegen jaagt nog op die zo bevrijdende ritzege. Daaronder ook Intermarché – Circus – Wanty. De Waalse ploeg heeft met Georg Zimmermann een renner die van zo’n parcours houdt, al ging hij richting Poligny wel heel hard en kan hem dat zaterdagmiddag zuur opbreken.

De tandem Heulot-Van de Wouwer zal met een (hopelijk voldoende herstelde) Maxim van Gils (en of de goed eindigende) Florian Vermeersch ook mensen in de vlucht van de dag willen droppen.

Voor hetzelfde geld maakt Jonas Vingegaard er een erezaak van om deze etappe te winnen en na de tijdrit naar Combloux zijn tweede ritzege van deze Tour te winnen. Adam Yates kan dan weer zelf de kroon op het werk zetten. Zijn belagers voor de derde plaats zijn Carlos Rodriguez, tweelingbroer Simon en Pello Bilbao die op de Col de la Loze goed was. En dan is er Thibaut Pinot die de allerlaatste Touretappe bij hem thuis rijdt in de Vogezen. Van Mélisery naar Le Markstein is het nog geen tachtig kilometer. Dat zal de Fransman niet ongemerkt laten voorbijgaan.

Onze sterren *** Jonas Vingegaard ** Thibaut Pinot, Giulio Ciccone * Dylan Teuns, Felix Gall, Adam Yates

Dit zijn de sleutelmomenten:

Dat is een lastige. De Ballon d’Alsace, de eerste van de zes bergen, kan al zeer cruciaal zijn. Hier krijgen we sowieso een strijd tussen Giulio Ciccone, Felix Gall en misschien nog Neilson Powless. Bij een offday van leider Ciccone kan de Amerikaan bij manier van spreken zomaar opnieuw in het spel komen. Of ze uiteindelijk het gevecht om de bolletjestrui van de Champs-Elysées spelen, hangt af van het gedrag van Jumbo-Visma en leider Jonas Vingegaard in de eerste plaats. Laat hij een kruimel aan de rest? Of wil hij ook het bergklassement meepakken? Uitsluitsel zaterdagmiddag.

In principe is de Platzerwasel als allerlaatste col van eerste categorie voldoende om de tegenstand in de kopgroep volledig te kraken. Maar dan moet je er wel vroeg genoeg aan beginnen want uiteindelijk is deze berg slechts 7100 meter lang en mag je de eventuele kopgroep niet al te ver laten wegrijden.

Dit moet u nog weten:

* Alleen de slotetappe op de Champs-Elysées – en automatisch de tijdrit van afgelopen woensdag – telt minder kilometers dan de laatste bergrit in de Vogezen.

* We moeten al naar het einde van de vorige eeuw terug om de Vogezen als allerlaatste bergketen van een Tour te zien opduiken. Dat was in 1997 het geval toen Didier Rous de rit naar Montbéliard won.

* De Platzerwasel wordt nog maar voor de vierde keer beklommen in la grande boucle. Dat was eerder het geval in 1967 (de Spanjaard Jesús Arazabal), 2009 (de Fransman Sylvain Chavanel) en 2014 (de Spanjaard Joaquim Rodriguez).

Goede herinneringen voor Merckx * De Ballon d’Alsace is een naam als een klok in de Tourgeschiedenis. In 1905 werd deze col voor het eerst beklommen, maar het is ook de plaats waar Eddy Merckx in 1969 een reeks van uiteindelijk 34 ritzeges opende.

* Belfort is er voor de 32ste keer al bij. De laatste keer dat een Belg in deze stad won, was in 1978 toen de betreurde Marc Demeyer toesloeg. Een jaar later pakte diezelfde West-Vlaming een etappe mee die vertrok in Belfort en eindigde in Evian-les-Bains.

* Belfort is ook een stad met een aparte betekenis voor Thibaut Pinot. Elf jaar geleden, begon hij er als Tourdebutant aan de rit naar Porrentruy die hij won en die van hem voorgoed een eeuwige, potentiële Franse Tourwinnaar maakte.

* Le Markstein Fellering is als finishplaats een nieuwkomer in het grote Tourboek van start- en aankomstplaatsen. Het bergdorpje telt amper 1650 inwoners. Als je de vijftien gemeenten van La Vallée de Saint-Amarin erbij neemt, kom je aan 12500 inwoners.

Van Vleuten als winnares * De vrouwen hebben wél al ervaring met dit skistation in de Vogezen. Daar kwam de Tour de France Femmes avec Zwift vorig jaar aan en won Annemiek van Vleuten er de zaterdagetappe na een vlucht van 85 kilometer. Die dag kraakte ze voorgoed Demi Vollering en legde er de basis van haar eindzege.

* Er kondigt zich een mooie zonnige dag in de Vogezen aan. Bij de start schommelt de temperatuur tussen de 23 en 24 graden. Er staat wel een westenwind van 3 Beaufort die in principe voor zijwind zorgt. Pas na de Col de la Croix des Moinats verandert dat in rugwind, maar eenmaal Munster voorbij komt de wind opnieuw van links. Aan de finish halen we wel geen twintig graden meer.