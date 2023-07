Een jaar na Wout van Aert pakt ons land opnieuw de groene trui: Jasper Philipsen is mathematisch zeker van historisch groen

De groene trui is binnen. Met nog twee ritten te gaan is Jasper Philipsen mathematisch zeker van eindwinst in het puntenklassement. En dat is best historisch, zowel voor de renner zelf als voor zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

Een straf lijstje - Pas derde Belg die deze eeuw groen pakt - Eerste eindklassement voor Alpecin-Deceuninck in een grote rond - Op twee na jongste eindwinnaar deze eeuw

Voorlopig geen vijfde ritzege voor Jasper Philipsen, en daar was hij de voorbije dagen best teleurgesteld over. Maar met twee vierde plaatsen in evenveel etappes heeft Jasper Philipsen zich wel verzekerd van dat andere grote doel vóór deze Tour. De sprinter van Alpecin-Deceuninck telt nu 377 punten, of liefst 139 eenheden meer dan de Deense nummer twee Mads Pedersen. Met nog twee ritten te gaan, en in totaal 110 punten te verdelen, is hij onbereikbaar geworden voor de concurrentie.

Een prestatie om u tegen te zeggen, besefte Philipsen aan de finish in Poligny. “Dit is een kinderdroom die uitkomt”, klonk het. “Ik heb nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Hier hebben we drie weken lang voor gevochten. Het dringt zelfs nog niet helemaal door. Dat zal waarschijnlijk pas gebeuren als ik zondag in Parijs op het podium sta.”

Twee landgenoten op rij

Eén jaar na Wout van Aert wint er dus opnieuw een Belg de groene trui in de Tour. Twee landgenoten op een rij, het is liefst 42 jaar geleden, van Rudy Pevenage en Freddy Maertens, dat ons land het meemaakte. Het is niet eens de enige reden waarom je van een historische groene trui mag spreken. Na Boonen in 2007 en Van Aert vorig jaar is Philipsen pas de derde Belg deze eeuw die het puntenklassement pakt of überhaupt een eindklassement wint in de Tour. Daarnaast is hij pas 25. Behoorlijk jong. Deze eeuw waren alleen Baden Cooke (in 2003) en Peter Sagan nog jongere eindwinnaars. En voor een jongere Belgische eindwinnaar moeten we al terug naar 1986 en Eric Vanderaerden. Bovendien voegt Philipsen daar ook nog eens vier ritzeges aan toe, en is het niet uitgesloten dat er zondag op de Champs Elysées nog een vijfde bijkomt.

Maar niet alleen voor de renner zelf is dit een historisch moment. Dankzij Philipsen pakt Alpecin-Deceuninck amper twee jaar nadat het in mei 2021 zijn debuut maakte in een grote ronde zijn eerste eindklassement in zo’n grote ronde. Zoals manager Philip Roodhooft al eerder opmerkte: “En op het algemeen klassement in Giro, Tour of Vuelta na, is het meteen de mooiste trui. De groene trui heeft altijd tot onze verbeelding gesproken.”