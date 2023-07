Twee goals van Gift Orban bezorgen AA Gent gelijkspel in laatste oefenmatch

De partij werd om organisatorische redenen - achter gesloten deuren - in de Chillax Arena in Oostakker afgewerkt en daarbij kregen de spelers die vorige woensdag minder in actie kwamen tegen Zulte Waregem, de meeste speelkansen. Zo liet Gift Orban zich ook opnieuw nadrukkelijk opmerken: de Nigeriaanse aanvaller die in de belangstelling staat van diverse buitenlandse clubs scoorde tweemaal.

Hierdoor konden de Buffalo’s uiteindelijk een 0-2-achterstand uitwissen. Verder raakte het team van Hein Vanhaezebrouck evenwel niet meer en zo sluiten de Buffalo’s hun oefencampagne af met een gelijkspel. Volgende week donderdag staat de eerste Europese opdracht op het programma: AA Gent neemt het dan voor eigen publiek op tegen het Slovaakse Zilina.