Interieurontwerper Stefan Verheyen en general manager Yannick Bouts willen het iconische hotel La Réserve in Knokke-Heist opnieuw op de kaart zetten. — © Simon Mouton

Zes maanden geleden had interieurontwerper Stefan Verheyen uit Dilsen-Stokkem nog geen flauw idee dat hij de kamers van het eerste vijfsterrenhotel aan de kust onder handen mocht nemen. Hasselaar Yannick Bouts kon toen evenmin vermoeden dat hij er de plak zou zwaaien. Wij spraken de Limburgers in het iconische La Réserve in Knokke. “Een samenwerking op dit niveau moet een perfecte match zijn.”