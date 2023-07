Tweede sluitingsdag door personeelsproblemen: La Rigue van Peter Goossens blijft ook dicht op dinsdag

Wij sliepen in Hotel La Réserve in Knokke — © HBVL

La Rigue by Peter Goossens, het restaurant in het hotelresort van ondernemers Marc Coucke en Bart Versluys in Knokke-Heist, kreunt onder de personeelsproblemen. Goossens noemde het een maand geleden al een “megaprobleem”. Zowel voor in de zaal als in de keuken vond het management niet voldoende mensen. En vooral: niet voldoende mensen met een topprofiel die de kwaliteit die Goossens nastreeft, kunnen brengen. “We hebben zeker nog tien absolute toppers nodig om zeven op zeven te kunnen draaien”, klonk het eerder deze week.

Woensdag werd beslist om het restaurant te sluiten op maandag en dus maar 12 in plaats van 14 keer open te zijn. “Enkel dan kunnen we de kwaliteit brengen die we willen”, zei general manager Yannick Boets daarover in het Nieuwsblad. “Want kwaliteit is hier het allerbelangrijkste woord en zal altijd op de eerste plaats staan. De verwachtingen zijn hoog. Peter Goossens moet hier de naam waar hij dertig jaar keihard voor heeft gewerkt verdedigen.”

Vrijdag kregen ook mensen die op dinsdag een tafeltje hadden en mail om hun reservatie te verplaatsen. “Als het nodig is zullen we ook een tweede sluitingsdag overwegen”, zei Boets een paar dagen geleden nog. Zijn woorden zijn nog niet koud of de beslissing is al genomen.

La Rigue is vanaf nu 10 keer per week open. In de bar van hotel La Reserve kan je wel nog iets eten: bites zoals dim-sum, sushi en pizza. Ook het ontbijt blijft gegarandeerd. Maar dus geen garnaalkroketten, vol-au-vent, zeetong en dame blanche op maandag en dinsdag. La Rigue hoopte had de ambitie om deze zomer meer dan 300 mensen per dag te laten dineren. Dat zijn er vanaf nu dus 600 per week minder. Aan heel makkelijk 100 euro per persoon is de rekening snel gemaakt.