Hoe zou het zijn met… ‘survivalmijnwerker’ Richard van ‘Expeditie Robinson’?

Machete in de hand, bandana op het hoofd en een gouden oorringetje om het af te maken. Richard Mackowiak (66) maakte zich in 2001 onsterfelijk als winnaar van ‘Expeditie Robinson’. Survival was de Bilzense ex-mijnwerker op het lijf geschreven.

Hoe zou het zijn met...? Van Houthalens synthesizerfenomeen Mario Mathy, over TMF-presentator VJ Olli tot komisch rijschoolduo Johnny en Jozef. In ‘Hoe zou het nog zijn met …?’ praten we tien afleveringen lang bij met Limburgers die jaren geleden volop in de belangstelling stonden.

Wanneer we Schoonbeek binnenrijden, spotten we Richard al van ver aan het werk in zijn voortuin. De machete en iconische bandana ontbreken, maar voor de rest is hij geen haar veranderd. De Bilzenaar ziet er op wat grijs na nog altijd even afgetraind uit als toen hij in de zomer van 2001 voet aan wal zette op Simbang, het eiland voor de kust van Maleisië waar het eerste deel van Expeditie Robinson 2001 doorging.

“Ik had serieus getraind in de aanloop naar het programma, wat achteraf bekeken niet de slimste zet was”, geeft Richard toe. “Ik kwam daar aan zonder een gram vet. Niet ideaal als je anderhalve maand lang een absoluut minimum aan eten naar binnen krijgt. Bij de start woog ik 74 kilo, 47 dagen later bleef daar amper 52 kilo van over. Ik verloor gemiddeld een halve kilo per dag en dat waren grotendeels spieren. Ik was beter met wat meer spek het vliegtuig op gestapt.” (lacht)

Waarom had je je ingeschreven voor Expeditie Robinson?

“Dat hebben onze dochters gedaan”, pikt Richards vrouw Rita in. “Het eerst seizoen volgden wij thuis op tv, maar Richard had constant commentaar op de deelnemers. Die bakten er niets van, dat hij kon veel beter. Dat moest hij dan maar gaan bewijzen.”

(lees verder onder de foto)

Bandana op het hoofd, gouden oorring, groezelige baard en de blik op survival. Overleven op een onbewoond eiland was Richard op het lijf geschreven. — © GPD

Richard Mackowiak: “Ik ben uit meer dan 20.000 kandidaten gekozen. Ik herinner mij nog dat ik naar Nossegem mocht (waar de hoofdkantoren van het vroegere VT4 waren gevestigd, nvdr.) voor de eerste schifting. We moesten daar een hele papierwinkel invullen. Allerlei vragen over waarom je deelnam en dat soort onzin. De rest deed er uren over, maar ik had dat op een kwartiertje ingevuld. ‘Zijt gij nu al klaar?’ vroegen ze verbaasd. Wat moest ik daar allemaal neerschrijven? Ik ben een mijnwerker, geen boekhouder. En het heeft blijkbaar gewerkt, want een paar weken later kwam de bevestiging dat ik mocht vertrekken.”

“Rauwe hagedissen, sprinkhanen, larven, miereneieren … Alles waarvan ik wist dat het eetbaar was, stak ik in mijn mond” Richard

Had je je goed voorbereid op de expeditie?

“Wel getraind, maar ik ben niet de man om uren met mijn neus in survivalboeken te zitten. Van mijn dochters had ik een boek gekregen met eetbare planten in de regio, maar daar had je niets aan. Op zo’n eiland groeien honderden planten die allemaal op elkaar lijken. Probeer dat maar eens te vergelijken met een prentje dat je daarvoor in een boek hebt gezien. Dingen in de natuur geven van zichzelf aan of ze eetbaar zijn of niet. Als ik twijfelde, wreef ik ermee over mijn lippen. Tintelde het niet, dan wist je dat het oké is. En je mocht vooral niet kieskeurig zijn. Rauwe hagedissen, sprinkhanen, miereneieren … Alles waarvan ik wist dat het eetbaar was, stak ik in mijn mond. Ik zoog zelfs de larven uit de holte van mangrovetakken. Vies? De andere kandidaten haalden er hun neus voor op, maar op zo’n eiland zet je je verstand op nul. Daar geldt maar één ding: overleven. En dan telt elke calorie.”

Was het leven op het eiland echt zo zwaar?

“In de latere seizoenen werd Expeditie Robinson een programma dat vooral draaide rond psychologische spelletjes en ruzies tussen de kandidaten, maar bij ons ging het nog echt om de survival. Het was bikkelhard. We werden letterlijk van de boot geduwd, met onze bagage erachteraan. ‘Daar is een vlot, zie maar dat je op het eiland geraakt.’ Vanaf dan was het overleven geblazen.”

Jij ontpopte je tot leider van het kamp, de man die voedsel zocht voor de groep.

“Nochtans heb ik mij nooit als leider willen profileren, nooit iemand gecommandeerd. Ik was daar voor de survival en wist: vuur en voeding, dat heb je nodig om te overleven. En dus vertrok ik elke ochtend op verkenning. Het eerste eiland waar we zaten was niet veel groter dan Schoonbeek, maar ik heb wel elke vierkante meter ervan gezien. Ik was zo vaak weg dat de crew mij op de vingers tikte dat ze niet genoeg beelden van mij konden maken. Als de cameraploeg ’s morgens aankwam, was ik al lang op expeditie vertrokken. Met stemmen halen en eilandraden was ik niet bezig. Maar doordat ik voedsel binnenhaalde voor de groep, hielden ze mij wel in het spel. Hoogtepunt was die keer dat ik twintig krabben ving. Dat waren joekels van beesten, met scharen die er zo je vinger afknippen. Daar betaal je hier in de winkel een fortuin voor.”

“Bij de start van de expeditie woog ik 74 kilo, op het einde nog maar 52” Richard

Minstens even legendarisch was het vuur dat je dag en nacht aan hield.

“Vuur geeft warmte, vuur is leven. Alleen de geur van een kampvuur doet al iets met een mens. En dus moest dat van mij blijven branden. De rest mopperde daar soms over, omdat er zoveel hout moest worden gekapt. Ze vonden dat een verspilling van energie. Je zag dat het stadsmensen waren die geen affiniteit met de natuur hadden. Mij niet gelaten, ik kapte alles zelf als het moest. Maar ik hield dat vuur aan, net zoals vroeger thuis. Als klein manneke was het mijn taak om de stoof aan te steken. In die 47 dagen heb ik slechts drie lucifers gebruikt. Het vuur heeft dag en nacht gebrand. ’s Nachts was je trouwens blij met wat warmte, want de zon ging daar al om half zeven onder en dan koelde het flink af.”

Hoewel je constant op pad was om voedsel te zoeken, vlogen de kilo’s er bij iedereen af. Was het zo moeilijk om voldoende eten te vinden?

“We hadden één kilo rijst gekregen voor drie weken. Voor de rest waren we aangewezen op wat we vonden. Dat viel dik tegen, want ons eiland had geen zoetwaterbron. Alleen kokosnoten hingen er met hopen. Daar heb ik nu nog altijd een degout van. Maar na een week legt je lichaam zich neer bij dat voedseltekort. De honger verdwijnt en je gaat steeds langzamer functioneren. Als ik iets wou oprapen, moest ik heel voorzichtig door mijn knieën. Je zag dan zo de zwarte sneeuw voor je ogen dansen. Alles duizelde.”

Veel emoties zagen we niet bij jou. Terwijl andere kandidaten geregeld in tranen uitbarstten in de biechtstoel, hoorden we jou zelden praten over het thuisfront. Miste je je vrouw en kinderen niet?

“Op een eiland denk je als een dier, met het verstand op nul. Ik wist dat mijn vrouw en kinderen in Bilzen alles hadden wat hun hartje begeerde, daar moest ik niet van wakker liggen. Ik zat op dat eiland om te overleven. Net zoals vroeger in de mijn. Ik werkte aan het steenfront. Wij maakten de grote galerijen en tunnels. Gevaarlijk werk. Ik heb daar genoeg collega’s verloren. Elke keer dat je de put in ging, kon de laatste zijn. Maar als je daar de hele tijd aan denkt, schiet je geen meter op. Zo was het ook op het eiland. Met een potje gejank blijft het vuur niet aan. Sommigen hadden het zwaar zitten. Je mocht ook niet zomaar van het eiland af.”

(lees verder onder de foto)

Een graatmagere Richard. “Bij aankomst op het eiland woog ik 74 kilo, op het einde bleef daar nog 52 kilo van over. Ik verloor bijna een halve kilo per dag.” — © rr

Hoewel je niet bezig was met de proeven en psychologische spelletjes, schopte je het wel tot winnaar.

“Ik ben zelfs de enige kandidaat ooit die in de finale álle stemmen heeft gehaald. Blijkbaar vonden ze mij een waardige Robinson, ook al deed ik niet mee met al die kliekjes en complotten. Natuurlijk was ik blij met die eerste plaats. Niet voor het geld, maar wel omdat ik heb getoond dat ik kan overleven op een eiland. Mijn mooiste herinneringen aan Expeditie Robinson zijn niet de finale of proeven die ik won, maar de momenten in de jungle. Die koester je voor het leven.”

Je ging met 50.000 euro naar huis. Wat heb je daarmee gedaan?

“De kinderen wat toegestoken en de rest op de bank gezet. Wat anders? Een grotere auto kopen? Ik heb alles wat ik nodig heb om gelukkig te zijn, geld brengt daar geen verandering in.”

Toen je thuiskwam ben je wel meteen op vakantie naar Italië vertrokken?

“Ik hield het niet meer uit in Schoonbeek. Ik kwam van een eiland waar niets moest, alleen overleven. En plots stond hier om de vijf minuten iemand aan de deur. Dat lawaai, die drukte. Ik kon er niet meer tegen. We zijn toen drie weken naar het appartement van Rita’s zus in Italië getrokken om te ontsnappen aan de drukte.”

Rita: “En om te eten. Er stond geen maat meer op Richard. Die bleef maar doorgaan. Na drie weken woog hij opnieuw 74 kilo.”

Richard: “Na 47 dagen met een absoluut minimum aan voedsel zijn je hersenen helemaal ontregeld. Mijn lichaam bleef eten vragen. Ik stopte aan elk tankstation, maar was nooit verzadigd.”

Vandaag zie je er opnieuw afgetraind uit. Met bandana op en machete in de hand lijk je als twee druppels water op de Richard uit 2001.

“Je lichaam moet je onderhouden. Ik eet gezond, beweeg en heb al vijftien jaar geen druppel alcohol meer gedronken. Alleen de sigaretten, daar raak ik niet vanaf. Hoewel ik al jaren gepensioneerd ben, werk ik nog altijd als flexijobber. Stilzitten is niets voor mij. Drie dagen per week sta ik op de markt en verkoop ik fruit en groenten. Een hobby, ik doe dat graag.”

(lees verder onder de video)

In 2005 mocht je een tweede keer meedoen aan de ‘Strijd der Titanen’, een seizoen met de meest legendarische kandidaten. Daar hoorden we in België veel minder van.

“Dat was achteraf bekeken één groot fiasco. In die editie draaide het al niet meer om survivallen, maar om het spelletje dat je speelde. Ik heb het toen wel opnieuw tot de finale geschopt, maar dat stelde veel minder voor dan die eerste expeditie.”

Heb je soms nog heimwee naar het leven op het eiland?

“Als ze mij vragen om opnieuw te vertrekken, stap ik morgen weer het vliegtuig op. Mij mogen ze voor de rest van mijn leven op een eiland zetten, ver weg van de stress en hectiek van onze maatschappij. Alleen vrees ik dat Rita niet mee wil.” (lacht)