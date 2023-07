Geëmotioneerde Matej Mohoric na millimetersprint: “Ik win niet zo vaak omdat ik niet zo sterk ben als de rest”

Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) mag zich ritwinnaar in deze Tour de France noemen. In de 19e etappe klopte hij Asgreen in een milimetersprint. Na afloop was hij bijzonder geëmotioneerd. Niet in het minst omwille van zijn overleden ploegmakker Gino Mäder.

“Dit betekent heel veel”, verklapte Mohoric in het flashinterview. “Het is zwaar om een profrenner te zijn. Je lijdt erg veel tijdens voorbereidingen en je zet je eigen leven en dat van je familie op het spel. Je doet er alles aan om klaar aan de start van de Tour te verschijnen. Na een paar dagen merk je dat iedereen hier ongelooflijk sterk is waardoor het soms moeilijk is om iemands wiel te kunnen houden.”

Dat besefte de Sloveen woensdag al tijdens de koninginnenrit. “Op de klim naar de Col de la Loze heb ik me volledig leeg gereden. Toen Kasper (Asgreen, red.) vandaag aanging, had ik ook al moeite om zijn wiel te houden want hij was net als gisteren ongelooflijk sterk en toen won hij nog. Ik voelde alsof ik hier niet thuishoorde, maar ik volgde hem en deed mijn best. Niet alleen voor mezelf maar ook voor Gino (Mäder, red.) en het team. Op het einde heb je dan het gevoel dat je Kasper verraadt omdat je hem klopt. Maar iedereen wil winnen, zo is profwielrennen. Er gaan momenteel zo veel dingen door mij heen. Ik win niet zo vaak omdat ik niet zo sterk als de rest ben. Maar ik kan me gefocust houden op de cruciale momenten. We zijn als team door emotioneel zware tijden gegaan. Ik ben super blij en trots nu”, aldus de ex-Milaan Sanremo-winnaar.

