Philipsen mathematisch zeker van groen, recht blijven is nu de boodschap

Philipsen begon de 19de rit met 150 punten voorsprong op naaste achtervolger Mads Pedersen. Die knabbelde onderweg naar Poligny aan zijn achterstand door de volle buit te pakken bij de tussensprint. Maar aan de finish was Philipsen (4de) sneller dan de Deense ex-wereldkampioen (5de), waardoor de Vlam van Ham 359 punten totaliseert. Dat zijn er 137 meer dan de 222 stuks van Pedersen. Met zaterdag en zondag in totaal nog 110 punten (40 bij de tussensprints, 70 aan de finish) te verdienen voor het puntenklassement is het groen mathematisch binnen. Recht blijven tot in Parijs is nu de boodschap voor Philipsen, die zich na afloop van de etappe ontgoocheld liet ontvallen dat het al de tweede dag op rij was dat de vooroprijdende motards de rituitslag bepaalden.