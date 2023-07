Matej Mohoric houdt in millimetersprint Kasper Asgreen van tweede zege op rij, Philipsen mathematisch zeker van het groen in Parijs

Geel: Jonas Vingegaard (Den)

Groen: Jasper Philipsen

Bolletjes: Giulio Ciccone (Ita)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Het werd een fantastische etappe waarin uiteindelijk Asgreen, Mohoric en O’Connor zouden uitmaken wie in Poligny de negentiende etappe zou winnen. Dat na een rit die op twee dagen van Parijs aan een gemiddelde van 49,1 km per uur werd afgewerkt.

Voor de Sloveense boerenzoon Mohoric was het al zijn derde etappezege in de Tour en zijn vijfde in een grote ronde. De 28-jarige ex-wereldkampioen bij de juniores en de U23 won twee jaar geleden zowel de rit naar Le Creusot (ook al met zo’n scenario) en die naar Libourne. In 2017 pakte Mohoric ook een etappe in de Vuelta (Cuenca) en in 2018 ook nog de Giro-rit naar Gualdo Tadino.

Deze vrijdagrit was de allerlaatste kans voor de aanvallers om een dagzege te boeken en dat hebben alle renners geweten. Onder het oog van vijfvoudige Tourwinnaar Eddy Merckx kwam het Tourpeloton uit de startblokken alsof de finish achter de eerste hoek lag.

Het eerste uur kregen we een lawine aan aanvallen. Het ging zo snel dat na één uur op niet een niet eens vlak terrein al meteen 49,2 kilometer werden weggefietst.

Het leek erop dat Julian Alaphilippe op een kleine 120 km van de finish de juiste vlucht had ingeleid. Gingen mee: Nils Politt, Matteo Trentin, Jack Haig, Mads Pedersen, Georg Zimmermann, Warren Barguil en onze landgenoten Tiesj Benoot en alweer de onvermijdelijke Victor Campenaerts. Jumbo-Visma en de ploegmaten van de andere vluchters gingen de weg ‘afzetten’ door traag voorin te rijden, maar dat was niet naar de zin van Uno-X, Israel-Premier Tech en EF Education-EasyPost die voorin niet vertegenwoordigd waren.

Een heel belangrijk moment was de kettingbreuk van Nils Politt voorin. De Duitser van Bora-hansgrohe was dé turbo van de vlucht. Omdat ook Alaphilippe minder ging werken, leek het erop dat er nog een coup de théâtre zou volgen. En dat gebeurde ook effectief na Ney, waar de tussenspurt door Mads Pedersen werd gewonnen en in het peloton Philipsen de resterende zeven punten ophaalde. Ze reden zo naar de kopgroep toe. Op 65,5 km van de streep kregen we ineens nog 28 renners extra voorin. Met Jasper Philipsen en Jordi Meeus kwamen er nog twee landgenoten voorin. Maar zo’n bende ‘ongeregeld’ was niet naar de zin van Campenaerts. Hij vond dat zo’n omvangrijke groep te veel profiteurs bevatte. Dus ging Vocsnor tweehonderd meter verder alweer ‘on tour’. Samen met Simon Clarke dit keer. Dat deed de Gavernaar van Lotto-Dstny vooral om voorin alleen jongens te krijgen die bereid waren om hun truitje nat te maken. Het peloton gaf zich gewonnen want op vijftig kilometer van het einde keken Vingegaard, Pogacar & Co al tegen een achterstand van drie minuten aan. Er zat ook geen gevaarlijke klant tussen het driedubbel dozijn dat voor de dagzege ging.

© AFP

We kregen een nieuwe koerssituatie toen Simon Clarke op 32,6 kilometer gewoon voorin parkeerde omdat hij zijn rechterbeen volledig verkrampte. Dus trok Campenaerts alleen verder, maar achter hem ontplofte de kopgroep toen Kasper Asgreen samen met Matej Mohoric en Ben O’Connor versnelden net voor de twee kilometer lange klim van de Côte d’Ivory. Op dertig kilometer van het einde waren we heel even met een kwartet voorop, maar ook tweehonderd kilometer verder stond ook Campenaerts volledig stil. Met drie kanonnen trokken we over de top van deze laatste helling van de dag. Op 21,1 km voelde Laporte het gevaar en probeerde naar de leiders te rijden. Mathieu van der Poel ging mee als waakhond maar bij een nieuwe versnelling van de Fransman lag de Nederlander van Alpecin-Deceuninck eraf. Daarna kregen we een Italiaanse tandem-aanval met Alberto Bettiol en Matteo Trentin, waarop Van der Poel en ook nog Georg Zimmermann reageerden, maar op 9 km van de finish steeg de voorsprong naar een kleine halve minuut. Het bleef knokken want de negen achtervolgers gaven zich op de kaarsrechte weg naar Poligny niet verloren. Het waren allemaal grote namen: Mads Pedersen, Georg Zimmermann, Tom Pidcock, Alberto Bettiol, Christophe Laporte, Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Luka Mezgec en Matteo Trentin.

Wat deden de Belgen?

De nationale feestdag ging niet onopgemerkt voorbij. Jasper Philipsen was de eerste aanvaller. Die rol werd daarna onmiddellijk overgenomen door Victor Campenaerts die opnieuw een gooi deed naar de prijs van de strijdlust. En die kreeg hij ook voor de tweede dag op rij. Daarmee is de ‘beuker’ van Lotto-Dstny na Wout van Aert de tweede landgenoot die twee dagen op rij als dé aanvaller van de dag op het podium van de Tour de France belandde.

Jasper Philipsen won voor de tweede opeenvolgende dag de sprint, maar het was opnieuw niet met de eerste plaats als inzet. De ‘Vlam van Ham’ werd vierde en totaliseert nu 359 punten. Philipsen was danig ontgoocheld dat hij zich liet ontvallen dat het al voor de tweede dag op rij was dat de vooroprijdende motards de uitslag van de rit bepaalden.

© BELGA

Philipsens dichtste belager is Mads Pedersen die 222 eenheden telt. Daardoor is het groen binnen voor onze landgenoot want er zijn nog slechts 110 punten te verdienen terwijl de voorsprong van de Limburger nu 137 punten bedraagt. Mathematisch is het binnen, de enige voorwaarde is dat hij Parijs haalt.

De tweede Belg van de dag werd Oliver Naesen (AG2R-Citroën) die als zeventiende eindigde. Tiesj Benoot, mee in de vlucht van 36 renners, finishte als 22ste.

Wat deden de favorieten?

Simon Yates was in een zot eerste uur wat in de problemen toen hij in een tweede groep verzeilde die ineens tegen een halve minuut achterstand aankeek. Onder impuls van Marc Soler kwam hij opnieuw in een peloton die ondertussen op negen vluchters aan het jagen was, die weliswaar ongevaarlijk was voor het klassement. De ronderenners kwamen een kleine veertien minuten later binnen in Poligny. De laatste schok is voor zaterdag in de Vogezen, richting Le Markstein Fellering.

Verder nog iets dat je moet weten?

* Renners haten de fietsen van de neutrale auto. Zelfs de altijd zo welopgevoede Duitser Nils Politt maakte misbaar toen zijn ketting brak in de kopgroep. Hij probeerde drie blauwe fietsen van Shimano uit en zette ze alle drie langs de kant. De ranke Politt verkoos dan maar om te wachten op zijn eigen ploegauto. Ook al verzeilde hij daardoor achter het peloton.

* Het was de vijfde snelste rit in lijn ooit in de Tourgeschiedenis. Deze lijst wordt nog altijd aangevoerd door Mario Cipollini die 50,4 km per uur liet optekenen in de vierde rit van de Tour 1999 die van Laval naar Blois ging. Weliswaar over een veel vlakker parcours.

* Jonas Vingegaard haalde in Poligny zijn 25ste gele trui op. Daarmee evenaart de Deen van Jumbo-Visma het aantal die de Luxemburger François Faber meer dan honderd jaar geleden verzamelde.