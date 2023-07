VIDEO. Voor de tweede dag op rij verricht Victor Campenaerts berenwerk op kop in de Tour: avontuur is op 30 km van de meet ten einde

Op de Côte d’Ivory, de laatste gecategoriseerde klim in de 19e etappe, werd een aanvalslustige Victor Campenaerts dan toch een halt toegeroepen. Onze landgenoot van Lotto Dstny zat al van bij het begin van de rit in de juiste vlucht en op 54 km van de aankomst perste hij er nog eens een extra aanval uit. Samen met Simon Clarke maakte de voormalig werelduurrecordhouder er een stevige koppeltijdrit van en behaalden ze bijna een minuut voorsprong op de achtervolgers. Maar toen de laatste klim in zicht was, blokkeerde zijn Australische metgezel. Even later werd Campenaerts dan ook ingerekend door een aanstormend powertrio: Mohoric, Asgreen en O’Connor. Geen prestigieuze Belgische zege op de nationale feestdag, wel voor de tweede dag op rij een Touretappe gekleurd! Daarvoor wordt hij ook dit keer beloond met de Prijs voor de Strijdlust.