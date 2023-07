Moskou arresteert ultranationalistische blogger Igor Girkin, veroordeeld voor neerschieten vlucht MH17

Girkins advocaat bevestigt het nieuws tegenover de krant RBK, en ook een lid van de Doema schrijft op Telegram dat Girkin wordt vastgehouden en dat zijn huis is doorzocht. Waar Girkin zich nu bevindt, weet Reginskaja niet.

Sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne publiceerde Girkin regelmatig boodschappen waarbij hij scherpe kritiek leverde op de Russische legerleiding. Zijn account heeft meer dan 875.000 volgers. In een van zijn laatste posts van vorige dinsdag leek hij uit te halen naar president Vladimir Poetin. Hij had het over een ellendige persoon die al 23 jaar aan de macht is en stelde dat Rusland “geen zes extra jaar met die lafaard aan het hoofd” aankan.

Veroordeeld tot levenslang

Girkin leidde in 2014 de door het Kremlin gestuurde separatistische opstand in de Oekraïense regio Donbas. Hij leidde het separatistische bastion Slovjansk met ijzeren hand, maar kondigde in 2014 in mysterieuze omstandigheden zijn ontslag aan, alvorens naar Rusland terug te keren, waar hij elke invloed verloor.

Er werd een internationaal aanhoudingsmandaat uitgevaardigd tegen hem voor zijn rol in het neerschieten van de passagiersvlucht MH17 van Malaysia Airlines in 2014. Daarbij vielen 298 doden. In november vorig jaar werd hij in Nederland bij verstek veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij die aanslag.

© REUTERS

Eind vorig jaar zou Girkin in Oekraïne kort hebben meegevochten met een Russisch vrijwilligersbataljon, al heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij het corrupte autoritaire regime van Vladimir Poetin veracht. Op sociale media als YouTube en Telegram ontwikkelde hij zich tot een grote criticus van de Russische legerleiding. Daar zit wellicht ook de reden van zijn arrestatie.

Club van de Boze Patriotten

Dit jaar vormde hij met andere rechts-nationalisten de zogeheten Club van de Boze Patriotten, die oproept om nóg harder op te treden tegen Oekraïne, omdat bij verlies Rusland als natie in gevaar komt. “Alles voor het front, alles voor de overwinning, glorie voor Rusland!” luidt de slogan van de club.

Politologe Tatjana Stanovaja stelde eveneens op Telegram dat Girkin al langer “elke mogelijke rode lijn” heeft overschreden in zijn kritiek op het Kremlin en het Russisch leger. “Zijn arrestatie is zeker in het belang van het Russisch ministerie van Defensie. Dat is een van de gevolgen van de muiterij van (Wagner-aanvoerder) Jevgeni Prigozjin: het leger heeft veel meer de handen vrij om zijn tegenstanders in de publieke ruimte aan te pakken.”