Geen traditioneel parket, wel een gloednieuwe LED-vloer: basketbalspeelsters onder de indruk van technisch snufje op WK U19

Sinds vorige week zaterdag is in Spanje het WK basketbal U19 bij de vrouwen aan de gang. De organisatie (FIBA) pakt deze editie uit met een technisch snufje: een glazen LED-vloerbekleding.

De zogenaamde LumiFlex-baan is een volledige videovloer die interactieve toepassingen (zoals bijvoorbeeld showopvoering en reclamecommercials) mogelijk maakt. Bovendien zullen live-statistieken en prestaties van de speelsters beter weergegeven kunnen worden om op die manier de interactie en de betrokkenheid met/van de aanwezige fans in het stadion te verhogen.

Een primeur in het basketbal is het wel niet, want deze vloerbekleding werd eerder ook al gebruikt tijdens de 3×3 Pro League in Nederland en tijdens de voorbereiding op enkele Duitse Bundesliga-wedstrijden.

De nieuwe LED-vloer zal bespeeld worden vanaf de kwartfinales in het Palacio de los Deportes de la Comunidad in Madrid. De Franse en Japanse dames keken elkaar daar eerder vandaag al in de ogen.

De beelden:

