Westerse wapens voor Oekraïne gestolen door criminelen

De gestolen wapens zouden volgens het rapport weer zijn teruggevonden door Oekraïense inlichtingendiensten. Het rapport merkt verder op dat het vermogen van de Amerikanen om de leveringen van wapens, als ze eenmaal in Oekraïne aangekomen zijn, te volgen en te monitoren blijkbaar met “uitdagingen” te maken heeft. Dit zou komen doordat er weinig Amerikanen in het gebied aanwezig zijn.

Het rapport kwam begin oktober vorig jaar uit. Later in oktober zijn de Amerikanen volgens CNN verder gegaan met inspecties van Oekraïense wapendepots om dit soort incidenten te voorkomen. Daarnaast zouden de Oekraïners tracking systemen hebben ontvangen, waaronder scanners en software.

Kritiek op Biden

Het nieuws wakkerde de kritiek op president Biden aan. De Republikeinen vinden dat hem een gebrek aan verantwoording voor de miljarden dollars aan hulp die naar Oekraïne gaan te verwijten valt.

Het is niet de eerste keer dat westerse wapens of apparatuur bedoeld voor Oekraïne gestolen worden. In juni vorig jaar stal een groep criminelen, onder leiding van een hooggeplaatste Rus, een hoop wapens. Onder de gestolen goederen bevond zich onder andere een raketwerper, een machine geweer en munitie. De Oekraïense inlichtingendiensten konden voorkomen dat de wapens verkocht konden worden.

Diezelfde maand staken de Oekraïners ook al een stokje voor een plan van wapenhandelaren om gestolen wapens en munitie, met een waarde van 17.000 dollar, te verkopen.