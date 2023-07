VIDEO. Fietsmalaise in de Tour: Politt moet vlucht laten gaan na kettingprobleem, Duitser krijgt nadien keer op keer verkeerde fiets van mecanicien

Het zal je maar overkomen: meezitten in de vlucht van de dag maar plots noodgedwongen halt moeten houden omdat je ketting breekt. Bij Nils Politt van BORA-hansgrohe gebeurde het in de negentiende rit van de Tour, maar de Duitser was allerminst snel weer op pad. De neutrale mecanicien van Shimano gaf hem telkens een verkeerd formaat van fiets, tot frustratie van Politt zelf. Dan maar wachten op een exemplaar van de ploeg...