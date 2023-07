Dit hebt u al gemist in de Tour: Jawel, alwéér Victor Campenaerts en Tiesj Benoot vieren onze nationale feestdag in de ijzersterke vlucht van de dag

De negentiende etappe in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Poligny losbarst.

Het spel voor de dagzege moet vandaag nog allemaal, maar op twee dagen van Parijs gunden de renners zichzelf geen seconde rust. Wel integendeel. Het was vlammen alsof de finish na de eerstvolgende bocht lag. Het resultaat was dat na het eerste koersuur al 49,2 km werden afgestreept op een niet eens vlak terrein. Deze start in het departement van de Jura was werkelijk promo voor een sport die dikwijls voor zijn eentonigheid als net dat tikje old fashion wordt versleten.

Adam Yates laat zich heel even verrassen

De eerste dagwinnaar van deze Tour de France beleefde niet meteen een leuk begin van de etappe. Adam Yates liet zich op de landelijke, golvende wegen verrassen en verzeilde in een zotte start in het tweede gedeelte van het peloton. Marc Soler moest werkelijk aan de bak om een kloof van een driehonderdtal meter dicht te knallen. De nummer drie van de stand was op dat moment in gevaar. Ook Mathieu van der Poel zat heel even in de sores, maar op 130 km van de finish zaten ze opnieuw in het peloton.

© BELGA

Elvendertig aanvallen in chaotisch eerste koersuur

Ontelbaar waren het aantal aanvallen voorin de groep. Het begon met Jasper Philipsen, met daarna onmiddellijk Victor Campenaerts die doodgraag nog eens hetzelfde huzarenstukje van donderdag wou opvoeren. Toen Mads Pedersen en Alexey Lutsenko de regie overnamen, werd het ernstiger. Daarna was het de beurt aan Julian Alaphilippe en Stefan Küng. Op 125 km van de finish probeerde dan de Duitser Nils Politt weg te knallen. Er was niet de minste controle door Jumbo-Visma zodat iedereen die krachten over had weg schoot. Eddy Merckx zal als eregast van Tourbaas Christian Prudhomme op deze Belgische feestdag hard genoten hebben van zo’n zotte koersstart.

Gretige Alaphilippe luidt vlucht met negen in

Op een kleine 120 km van het einde sleurde Julian Alaphilippe er nog eens aan. Een fris van de lever rijdende Nils Politt, Matteo Trentin, Jack Haig, Mads Pedersen, Warren Barguil, Georg Zimmerman en Tiesj Benoot en de onvermijdelijke Victor Campenaerts gingen op de invitatie in. In een mum van tijd had het negental anderhalf minuut voorsprong. Het blok ging erop in het peloton. Maar dat was maar voor heel even dat de ploegen van zij die voorin vertegenwoordigd waren breed over de weg konden rijden. Vooral Uno-X en Israel-Premier Tech vond dit maar niets en gingen door de barrage heen. Samen met o.a. EF Education-EasyPost die er ook niet bij waren. De vluchters verloren direct een derde van hun voorsprong, maar op negentig kilometer van de finish in Poligny ‘zwom’ het laatste peloton al vijf minuten achter.

© EPA-EFE

Politt wil geen enkele van de drie fietsen van Shimano

Helemaal veilig waren de vluchters allerminst. Indien ze blijven samenwerken, zit er muziek in. Het gegeven dat Nils Politt voorin uitviel met een gebroken ketting, kan ingrijpend zijn voor de vluchtersgroep. Hij was één van dé motoren. De neutrale auto van Shimano gaf hem dan een andere fiets, maar ook de andere twee exemplaren dat ze hem wilden aanbieden, weigerde hij. De heel kwade Politt wachtte dan maar op een reserve-Specialized van zijn eigen ploegauto. Hij verzeilde daarbij achter het peloton, maar maakte zich nog eens kwaad en begon dan maar op adrenaline te jagen op de grote groep en nam daar alvast opnieuw zijn plaats in.

Of Philipsen vandaag voor de zege sprint, hangt vooral af van de verenigde krachten van Uno-X, Israel-Premier Tech en EF Education-EasyPost. Alpecin-Deceuninck zal pas in actie komen indien er zich een massaspurt aandient.