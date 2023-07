In de ban van de gezochte leeuw die uiteindelijk een zwijn blijkt te zijn: “De beelden zijn niet vervalst”

De burgemeester van Kleinmachnow, ten zuiden van Berlijn, is er zeker van: “Er was wel degelijk iets in de bossen én de videobeelden zijn niet vervalst”. Er was wel degelijk iets, maar na een zoektocht van meer dan 24 uur blijkt het niet om een leeuwin te gaan, wel om een zwijn.

Na meer dan vierentwintig uur kwam het verlossende nieuws. Verlossend, niet alleen voor iedereen die op zoek was naar het dier, maar ook voor de buurtbewoners aan wie de dag voordien gevraagd werd niet naar buiten te gaan en huisdieren binnen te houden, nadat tijdens de nacht van woensdag op donderdag een opvallend telefoontje was binnengekomen. Een bewoner had in Kleinmachnow, ten zuiden van de Duitse hoofdstad Berlijn, een loslopend wild dier gezien dat een zwijn had aangevallen. Een automobilist slaagde erin het dier te filmen. Hoewel de video kort en onduidelijk was werd ervan uitgegaan dat het om een “grote katachtige” ging, een leeuwin.

Via apps, sociale media en luidsprekers werden bewoners gewaarschuwd en gevraagd om niet naar buiten te komen. Helikopters werden ingezet net als drones, gepantserde wagens, warmtecamera’s, jagers met verdovingsgeweren, dierenartsen, een dertigtal politiewagens en maar liefst 320 agenten. Tot twee keer toe dacht de politie het dier te hebben gespot.

Met man en macht werd er naar het dier gezocht. — © dpa/picture-alliance

Flauwe mop

Een hele dag zoeken leverde niets op, tot er luid gebrul werd gehoord. Een spoor, dacht de politie. Helaas ging het om een flauwe mop van een buurtbewoner. Die had zijn speaker opgezet en gromgeluiden laten afspelen. De zoektocht werd tijdens de nacht van donderdag op vrijdag eventjes gestaakt, op vraag van dierenartsen.

Vrijdag werd de zoektocht hervat. En even voor de middag was er zelfs een sprankeltje hoop om de leeuwin te vinden. Het dier werd namelijk “gespot” vlakbij een monument, waarna het gebied werd uitgekamd. Volgens Bild was de leeuwin onderweg naar de autosnelweg, volgens Focus was de “sfeer erg gespannen”. Dat veranderde toen de burgemeester en de politie iets na de middag een persconferentie gaven en bevestigden wat velen al dachten. “Er is geen leeuw”, klonk het. Tijdens de zoektocht werd namelijk een familie wilde zwijnen gevonden.

Burgemeester Michael Grubert verwijst naar uitwerpselen en haarmonsters als bewijs, die “duidelijk niet van een wild dier” zijn. “Iedereen zegt dat het geen leeuwin is. Er zijn ook geen serieuze aanwijzingen om te denken dat het om een ander dier dan een zwijn gaat. Ik zou er mijn hand voor in het vuur steken”, aldus de burgemeester, die tijdens de persconferentie een foto bovenhaalde en de verschillen tussen een echte leeuw en het zwijn aanhaalde.

Ook de analyse van de beelden concludeert hetzelfde: paniek voor niets. Maar volgens de burgemeester en de politie was het nodig om toch de getroffen maatregelen toe te passen. Volgens Grubert werd de zoekactie in eerste instantie opgestart om de bevolking te beschermen. “En uit de eerste beelden kon niet worden uitgesloten dat het om een leeuw ging”, aldus de politie. Het zou ook erg moeilijk geweest zijn om de juiste experts vast te krijgen om die beelden te analyseren. “We hadden weinig tijd maar misschien had het wel wat sneller gekund allemaal”, geeft Grubert nog toe.