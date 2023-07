ATP-toernooi in Gstaad reikt voor Zizou Bergs niet verder dan kwartfinales

Zizou Bergs (ATP 175) is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/562.815 euro).

De Limburger, die via de kwalificaties de hoofdtabel bereikte, moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in het Servische tweede reekshoofd Miomir Kecmanovic (ATP 44): 6-4, 3-6 en 7-5 na 2 uur en 33 minuten. Bergs leidde in de derde set nochtans met 1-4, met nog een opslagspel voor de boeg. Bij 4-5 mocht hij serveren voor de match, maar Kecmanovic hield onze landgenoot uiteindelijk toch uit de halve finales.

Donderdag strandde Bergs ook in de kwartfinales van het dubbelspel. Aan de zijde van de Oostenrijker Jurij Rodionov verloor hij in de tweede ronde nipt van de Tsjechen Roman Jebavy en Petr Nouza. Het werd 6-4, 6-7 (7/9) en 11/9.