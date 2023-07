Xander Pintelon (Filou Oostende) tussen teleurstelling en trots om vierde plaats met Young Lions op EK: “We verdienden een medaille, ook een finaleplaats was mogelijk”

“We wilden vooral de drie laatste plaatsen van de zestien landen vermijden, zodat we niet naar de B-divisie degradeerden. Uiteindelijk deden we het beter dan onze kwartfinale van een jaar eerder”, glimlacht titularis Xander Pintelon. Met de nationale U20-ploeg, de Young Belgian Lions, behaalde hij een knappe vierde EK-plaats. Een medaille ontbrak voor dit sterke team.

In Heraklion op het Griekse eiland Kreta had het Europees kampioenschap voor U20 in de A-divisie plaats. Zestien landen bekampten mekaar eerst in vier poules van vier. Die fase bepaalde de plaatsen in de 1/8ste finales, die voor allen toegankelijk waren.

“Daarin speelde de eerste van een poule telkens tegen de vierde van een groep, de tweede tegen een derde. Wij wonnen twee van onze drie wedstrijden (tegen Israël en Italië, red.) en eigenlijk was een zege tegen groepswinnaar Turkije ook mogelijk geweest. In de Round of Sixteen haalden we het als tweede gerangschikte vlot van Estland, waardoor we al meteen zeker waren van een plaats in de kwartfinales”, vertelt power forward Xander Pintelon.

Stunt tegen Litouwen

“Onze kwartfinale was de mooiste overwinning van dat EK. Na een achterstand van zeventien punten (33-50 aan de rust, red.) wonnen we toch tegen het toen ongeslagen Litouwen (77-71). Wanneer we bij aanvang van het derde kwart vier puntjes van dat verschil geknaagd hadden, begonnen we erin te geloven. Stap per stap kwamen we dichter en haalden we het. Die zege doet me denken aan de winst een jaar eerder tegen Slovenië. Toen maakten we een achterstand van twintig punten goed.”

In de halve finales vormde Israël de tegenstander. De Young Lions hadden hen al in de poulefase geklopt. “Toen Thijs De Ridder al in de vierde minuut met een handblessure uitviel, ging er een schok door de ploeg. Wij hadden veel voor hem gedaan, maar hij deed ook zoveel voor ons. We wisten niet meer wat we zonder hem moesten doen. Aan de rust telden we nochtans slechts zes puntjes (25-31) minder. Toch konden we dat in de tweede helft niet goedmaken: 46-67. We grepen naast een finaleplaats. Een Europese finale zou zo mooi geweest zijn.”

Verdediging

Met Thijs De Ridder wel opnieuw in de rangen streden de Young Lions tegen Griekenland om de derde plaats en de bronzen medaille. Ze verloren met 68-64 na een 33-43-rustscore en een 40-52-tussenstand aan het halfuur. “In de tweede helft konden we nauwelijks nog scoren, zelfs geen lay-up. De Grieken scoorden zelfs een verre driepunter. Ze kregen bij die 16-4-inhaalrace tijdens het vierde kwart ook een energieboost van hun publiek. Zelf zat ik geruime tijd op de bank wegens vier fouten. Ik viel de drie laatste minuten in. Ook in de verlenging (56-56 na 40’) lukte het ons niet. Jammer”, beseft Pintelon, die een knap EK achter de rug heeft.

“Na een goede opener en een mindere tweede match ben ik stap voor stap verbeterd. Scoregewijs deed ik niet zo veel, maar ik heb in verdediging veel gerealiseerd. Ik ben tevreden”, zegt Pintelon, goed voor gemiddeld 9 punten, 7,3 rebounds en 1,3 assists in 27’16”.

Unieke vierde plaats

De Young Lions zweven tussen teleurstelling en trots om hun unieke vierde plaats. “We verdienden een medaille. Niet alleen dat brons. Ook een finaleplaats was mogelijk”, beseft Pintelon.

Xander Pintelon was niet de enige West-Vlaming bij de nationale ploeg. Ook Matteo Verstraete en Joppe Mennes (Filou Oostende), Kobe Grymonprez en Sean Pouedet (Kortrijk Spurs) speelden een knap EK. “Iedereen gaf energie aan het team, iedereen toonde zijn meerwaarde voor de ploeg”, zegt Xander Pintelon die op Kreta de kamer deelde met zijn “mattie” Kobe Grymonprez.

Vanaf volgende vrijdag traint Xander Pintelon ook met de 24-koppige preselectie van de Belgian Lions. “ Voort dat vertrouwen in mij ben ik heel dankbaar”, besluit Pintelon.