George Russell snelste tijdens eerste oefensessie in Hongarije, teamgenoot van Max Verstappen crasht

Sergio Perez is opnieuw erg slecht aan het raceweekend in Hongarije begonnen. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen crashte amper enkele minuten ver in de sessie. George Russell reed tijdens de eerste oefensessie die door regen verstoord werd de snelste tijd terwijl Max Verstappen tijdens de eerste oefensessie op de Hungaroring geen rondetijd reed.

De rijders kregen tijdens het begin van de eerste oefensessie een droog circuit maar daar zou snel verandering in kunnen komen. Er waren immers regenwolken onderweg naar de Hungaroring en iedere wou dan ook snel het circuit op om op droogweerbanden enkele ronden te rijden.

Slechts enkele minuten ver in de sessie kregen we een rode vlag. Sergio Perez reed immers met zijn Red Bull F1-bolide iets te ver over het gras, spinde en crashte in de bandenmuur. Geen goed begin van het raceweekend voor de Mexicaan die na enkele teleurstellende raceweekends steeds meer onder druk komt te staan.

Omwille van de voorspelde regen wou iedereen zo snel mogelijk opnieuw het circuit op gaan. Enkele minuten nadat de rijders opnieuw groen licht hadden gekregen begon het ook daadwerkelijk te regenen.

De regen was zo hevig dat verschillende rijders op hun droogweerbanden naast het circuit terechtkwamen en er moest dan ook overgeschakeld worden naar intermediates. Zelfs op intermediates was het echter een uitdaging om op de baan te blijven.

Iets minder dan een kwartier voor het einde van de sessie kregen we opnieuw een rode vlag. Deze keer was Carlos Sainz gespind en tegen de bandenmuur beland.

Uiteindelijk was het George Russell die de snelste was, voor Oscar Piastri en Lance Stroll. Drie verschillende teams in de top drie en Max Verstappen niet in de top tien maar dat kwam omdat hij geen rondetijd heeft gereden. F1-fans zouden dit maar al te graag als startgrid hebben maar de kwalificatie is nog erg ver verwijderd, eerst is er later vandaag nog de tweede oefensessie. Vermoedelijk krijgen we dan mogelijk pas een eerste indicatie van de krachtsverhoudingen dit raceweekend.

01 George Russell Mercedes 1:38.795 13

02 Oscar Piastri McLaren 1:39.15 14

03 Lance Stroll Aston Martin 1:40.013 10

04 Lando Norris McLaren 1:40.277 13

05 Fernando Alonso Aston Martin 1:40.657 8

06 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:41.032 14

07 Charles Leclerc Ferrari 1:41.142 12

08 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:41.363 9

09 Logan Sargeant Williams 1:41.416 15

10 Nico Hülkenberg Haas 1:42.706 12

11 Kevin Magnussen Haas 1:42.906 14

12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:45.575 7

13 Alex Albon Williams 1:47.407 10

14 Daniel Ricciardo AlphaTauri — 7

15 Carlos Sainz Ferrari — 6

16 Sergio Pérez Red Bull — 2

17 Esteban Ocon Alpine — 4

18 Pierre Gasly Alpine — 3

19 Max Verstappen Red Bull — 4

20 Lewis Hamilton Mercedes — 3

