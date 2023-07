‘I left my heart in San Francisco’-zanger Tony Bennett (96) overleden

Acht decennia lang stond Bennett op het podium. Een indrukwekkende carrière waarbij hij onder meer het Great American Songbook op de kaart zette, en 18 Grammy’s won – een lifetime achievement award incluis in 2001. Zijn bekendste nummer is wellicht I left my heart in San Francisco uit 1962. Wereldwijd heeft hij meer dan vijftig miljoen platen verkocht. Hij is vrijdag overleden in New York City, bevestigt zijn manager Sylvia Weiner. Hij laat een vrouw, twee zonen, twee dochters en negen kleinkinderen na.

Bennett – die geboren werd als Anthony Dominick Benedetto als kind van Italiaanse immigranten – kreeg in 2016 te horen dat hij Alzheimer had. Pas in 2020 maakte hij dat wereldkundig, waarop hij het volgende schreef op Twitter: “Het leven is een geschenk, zelfs met Alzheimer”. Ook al had de ziekte al toegeslagen, toch kon hij nog zijn hele repertoire op het podium brengen.

Hij verkende popmuziek, big band en jazz, en werkte met heel wat gekende namen zijn. Zijn recentste en meest wijdverspreide samenwerking was die met Lady Gaga. In 2014 name hij met het Amerikaanse popfenomeen Cheek to cheek op, wat een nummer één album werd in de Verenigde Staten. Bennett was daarmee de oudste nog levende artiest die ooit op die plek stond. Een record dat hij al eerder had, met dank aan zijn album uit 2011, Duets II.