Virton-aanvoerder Jonas Vinck is vierde Belgische aanwinst voor KV Oostende

Jonas Vinck speelde in de jeugd voor FC Wambeek, Eendracht Aalst, FCV Dender en AA Gent. Zijn eerste stappen in een eerste ploeg zette hij in het seizoen 2015-2016 bij derdeklasser VW Hamme, waarmee hij naar de toenmalige Super Amateur League (het huidige derde niveau of eerste nationale) promoveerde. Nadien verdedigde hij de kleuren van SK Lierse, SK Deinze, opnieuw Lierse Kempenzonen, SV Roeselare en Excelsior Virton, waar hij in zijn tweede seizoen de kapiteinsband droeg.

Na doelman Brent Gabriël en de linkerflankspelers Brent Laes en Cederick Van Daele is Jonas Vinck nu de vierde Belgische aanwinst van KV Oostende. KVO speurt nog naar “een ervaren doelman, een stevige middenvelder, een creatieve speler en een type spits die we nu nog niet in de rangen hebben.”(rpo)