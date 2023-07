Thomas Dermine viert nationale feestdag met foute vlag

Staatssecretaris Thomas Dermine (PS) wilde iedereen op Twitter een fijne nationale feestdag wensen, maar dat deed hij met de verkeerde vlag. Al had hij daar wel een goed excuus voor.

“Fijne nationale feestdag allemaal! Ter ere van het tienjarig jubileum op de troon van koning Filip, zijn alle grote federale musea gratis op 21, 22 en 23 juli! Kom zeker langs”, klinkt het in de tweet van Thomas Dermine vrijdag.

Maar enkele opmerkzame twitter-gebruikers meldden dan toch het volgende: de vlag is niet juist!

“Misschien best geen vlaggen meer kopen in China”, “Uw vlag hangt averechts”, staat er onder andere te lezen onder de tweet. Maar Dermine had daar een goed excuus voor: “Ahah, geknutseld, met spoed door mijn dochter”.