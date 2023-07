Burgemeester en politie van Berlijn bevestigen na urenlang speuren: “Er is geen leeuw”

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag kwam de opvallende oproep binnen: een bewoner had in Kleinmachnow een loslopend wild dier gezien dat een zwijn had aangevallen. Het dier kon door een automobilist gefilmd worden. Wat bleek: volgens experten zou het “hoogstwaarschijnlijk” om een leeuwin gaan.

Meteen werden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Inwoners werden gevraagd binnen de blijven en hun huisdieren naar binnen te halen. Via sociale media en via luidsprekers werden waarschuwingsboodschappen verspreid. Er werden helikopters, drones, gepantserde wagens, warmtecamera’s, jagers met verdovingsgeweren en dierenartsen ingezet alsook een dertigtal politiewagens en 320 agenten.

Donderdagavond werd er luid gegrom gehoord, maar dat bleek om een buur te gaan die het grappig vond om het geluid af te spelen op een speaker.

Na een korte pauze vannacht, op aanraden van de dierenarts, werd er vandaag ook verder gezocht naar het dier. Inwoners werden gevraagd om binnen te blijven en de noodtoestand bleef van kracht. “De conclusie is dat het niet om een leeuwin gaat, alles wijst eerder op wilde zwijnen”, aldus burgemeester Michael Gruber die verwijst naar de analyse van de gemaakte beelden. “Er is geen serieuze aanwijzing voor een ander dier dan een wild zwijn.” Tijdens de zoektocht werd vrijdag een familie wilde zwijnen gevonden.

Vrijdagochtend werd nochtans nog gezegd dat “de leeuwin” zich in de buurt van een monument bevond. Het bos werd doorzocht met een drone, en er kwam ook een jager aan te pas. Behalve een familie wilde zwijnen werd er echter niets gevonden.

Niet alleen de politie was op zoek naar het dier. Donderdagavond sloot ook de Duitse Remmo-clan zich aan bij de zoektocht. De familie Remmo is een van de beruchtste criminele clans van Duitsland die onder andere gelinkt wordt aan verschillende bankovervallen.

Één van de zonen van clan-baas Issa Remmo, Firas Remo, plaatste een oproep op Instagram over de zoektocht: “Als iemand iets weet, laat het mij dan eerst weten. Dan leiden we de leeuwin terug naar haar verblijf voordat een of andere gek haar oppikt”.

De zoon woont in de omgeving van waar er gezocht werd naar het dier, in Kleinmachnow. In de villawijk wonen veel rijke mensen waaronder leden van verschillende clans. Eerder poste Firas Remmo al een foto op Instagram met een tijger waaronder “Mijn nieuwe favoriete huisdier” te lezen stond. Het is niet geweten waar de foto’s genomen zijn en het is ook niet geweten of de familie leeuwen bezit, wat trouwens verboden is in Berlijn.