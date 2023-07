AAN DE START. Jasper Philipsen: “We moeten zeker meezitten in de vlucht, het zou Mathieu gegund zijn”

De negentiende Touretappe van Moirans-en-Montagne naar Poligny leent zich voor een ritwinnaar uit de vlucht, al is een sprint evenmin uitgesloten. Alpecin-Deceuninck wil in elk geval meezitten voorin, dat liet kopman en groene trui Jasper Philipsen weten. Of Mathieu van der Poel de benen heeft om mee te strijden, is een vraag. Ook voor hemzelf. “Nadat ik ziek ben geweest, is het herstel niet optimaal”, zegt de Nederlander.

© BELGA

Victor Campenaerts pakte een dag eerder de Prijs voor de Strijdlust. De hardrijder van Lotto-Dstny deed er vanuit de vlucht alles aan om ploegmakker Pascal Eenkhoorn naar de zege te loodsen, maar dat lukte net niet. Lotto-Dstny wil opnieuw meedoen voor de ritzege.

“Gisteren was al een mooie insteek om te laten zien hoe je en etappe kunt proberen naar je hand te zetten. Laten we er vandaag het beste van proberen te maken, we gaan er met veel mannen tegenaan om in de vlucht proberen te zitten”, zei Campenaerts bij de start in Moirans-en-Montagne. “Ik denk dat er na gisteren veel gegadigden zullen zijn om mee in de vlucht te gaan, het zal een redelijk gevecht zijn om vertegenwoordigd te zijn. Maar ik denk ook dat Jasper Philipsen een beetje gepikeerd zal zijn na gisteren. Dat incident tussen Philipsen en Eenkhoorn? Dat is iets wat in de koers kan gebeuren in het heetst van de strijd. Zand erover, vandaag is een nieuwe dag.”

© BELGA

Jasper Philipsen wil met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck niet in het defensief zitten zoals een dag eerder. Mathieu van der Poel vooruit sturen dan maar?

“Ik hoop het, het is zeker een lastige etappe en het zou hem gegund zijn”, aldus Philipsen. “Hij ziet er beter uit dan enkele dagen geleden, maar het is altijd afwachten hoe de benen zijn. Ik denk dat hij een goede kans maakt, maar we moeten eerst zien dat hij vooraan raakt. Het is belangrijk dat we met één of twee mannen mee zijn. Of het ook op een sprint kan uitdraaien? Dat zou zeker kunnen, maar er zal hard gekoerst worden omdat veel jongens deze rit zien als een laatste kans. Het zou wel eens iets voor een klassiek renner kunnen zijn.”

© BELGA

Mathieu van der Poel sukkelde eerder deze Tour met een verkoudheid. Hoewel hij daarvan hersteld is, heeft zijn lichaam nog last van naweeën. “Ik voel me een beetje moe, maar ik denk de anderen ook”, aldus MVDP. “Of de benen goed genoeg zijn om mee te spelen voor de zege, dat zal ik je straks weten te zeggen. Ik verwacht dat er een grote strijd zal zijn voor de vlucht en dat die tot de finish zal gaan.”

“Ik hoop dat ik er zelf bij kan zijn en iets kan betekenen voor de ploeg of mezelf. Ik weet dat het niet evident wordt, ik heb het de voorbije dagen nog moeilijk gehad. Door ziek geweest te zijn, herstel ik niet zo snel als anders. Zoiets omkeren tijdens de Tour, is niet makkelijk, maar ik probeer me er niet druk in te maken.”