Toeristen beboet voor selfie met dingo

In een verklaring vrijdag zei Mike Devery, van het Queensland Department of Environment and Science, dat de twee vrouwen geluk hadden dat ze niet waren aangevallen tijdens het maken van de foto’s op het populaire toeristische eiland K’gari, voorheen bekend als Fraser Island.

Op een foto is een vrouw uit New South Wales van 29 te zien, liggend naast een roedel slapende dingopups. “Ze had geluk dat de moeder van de pups niet in de buurt was,” zei Devery.

De andere toerist, een 25-jarige vrouw uit Queensland, postte een video op sociale media. Daarop was ze te zien met een grommende dingo, “die duidelijk dominantie testend gedrag vertoonde,” zei hij. “Het is geen speels gedrag. Wongari’s (wilde dingo’s, nvdr.) zijn wilde dieren en moeten als zodanig behandeld worden. De vrouw heeft geluk dat de situatie niet escaleerde,” voegde hij eraan toe, verwijzend naar dingo’s met hun inheemse naam.

Gebeten

In een update vrijdag zei het departement dat een 23-jarige vrouw in het ziekenhuis was opgenomen met ernstige verwondingen aan haar armen en benen nadat ze was gebeten door dingo’s terwijl ze maandag aan het joggen was op een strand op het eiland. Toeristen Shane en Sarah Moffat sprongen in het water om haar te redden, meldde CNN-zender Nine News.

“Er ontbrak een groot stuk uit haar arm en er zaten overal wonden aan de zijkant van haar benen,” vertelde Shane Moffat aan Nine News. De leider van die dingo-roedel werd later geëuthanaseerd, aldus het departement. De dingo was ook betrokken bij recente bijtincidenten die leidden tot de ziekenhuisopname van een 6-jarig meisje. “Het was ook duidelijk uit zijn gedrag af te leiden dat hij gewend was geraakt, ofwel door gevoerd te worden of door mensen die met hem in contact kwamen, aan video’s en selfies,” zei de update.

“Onze eerste prioriteit is om de mensen op K’gari veilig te houden en de populatie wongari in stand te houden, en degenen die de regels schaamteloos negeren voor aandacht op de sociale media kunnen een boete verwachten of voor de rechter verschijnen,” zei Devery.