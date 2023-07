Coach van Pogacar wil klassiekers niet zomaar overboord gooien: “Ronde van Vlaanderen brengt Tadej net naar een hoger niveau”

Inigo San Millan, head of performance bij UAE en de coach van Tadej Pogacar, is in de Franse sportkrant L’Equipe ingegaan op de ineenstorting van de Sloveen in de koninginnenrit van deze Tour. De Bask die in de VS werkt, geeft de wielerliefhebbers hoop die vrezen dat Pogacar in de toekomst niet meer te zien zal zijn in de Ronde van Vlaanderen. “Het is niet omdat Tadej begin april naar zijn topvorm piekt in Vlaanderen dat hij zijn kansen om de Tour te winnen hypothekeert”, zegt San Millan.

Tadej Pogacar heeft er een geweldige klassieke campagne opzitten met winst in de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Waalse Pijl alvorens hij ten val kwam en zijn pols brak in Luik-Bastenaken-Luik. Nu de derde Tourweek tegenvalt, gaan stemmen op dat Pogacar in de toekomst selectiever zal moeten zijn in zijn jaarplanning en wordt door wielerfans gevreesd dat de klassiekers erbij zullen inschieten.

Inigo San Millan. — © Team UAE

Maar Inigo San Millan laat een ander geluid horen in L’Equipe. “Ik denk niet dat Tadej de klassiekers links moet laten liggen als hij in de toekomst nog de Tour wil winnen. Zijn grootste kwaliteit is zijn veelzijdigheid. We hebben begrepen hoe zijn lichaam werkt en hoe het reageert op verschillende soorten inspanningen. Het feit dat hij begin april zijn topvorm bereikte in de Ronde van Vlaanderen betekent niet dat hij zijn kansen op het winnen van de Tour in juli op het spel zet”, zegt de professor aan de Universiteit van Colorado, die daar onderzoek doet naar celmetabolisme, onder meer bij diabetes- en kankerpatiënten. Hij is ook gespecialiseerd in lactaat.

“Ik zou zelfs zeggen: integendeel. Dit jaar, na de Ronde van Vlaanderen, heeft Tadej zijn beste waarden ooit laten optekenen. Eerlijk gezegd kon ik het nauwelijks geloven. Ik dacht zelfs dat hij in een soort van overtraining terecht was gekomen. Dus bracht ik een week door bij hem thuis in Monaco om lactaattesten te doen, die mijn vrees wegnamen en bevestigden dat hij sterker was geworden. Hij trainde niet te hard, hij had integendeel een hoger niveau bereikt. Dat zagen we ook in de Ardennen-klassiekers, maar zijn valpartij in Luik betekende dat hij vanaf nul moest beginnen, of bijna.”

© EPA-EFE

“We moeten nog analyseren wat er is misgelopen in deze Tour, dus we weten niet of zijn gebrekkige voorbereiding de enige reden is, maar het is zeker de belangrijkste reden. Tadej doet altijd twee grote trainingsblokken voor de Tour: één aan het begin van het seizoen en één voor de zomer. Dit jaar verhinderde zijn val in Luik-Bastenaken-Luik hem om dat tweede blok te doen. Hij brak zijn pols in Luik op 23 april en kon pas op 25 mei weer op de racefiets stappen.”

“Trainen op rollen is allemaal goed en wel, maar het is niet genoeg. Tadej verloor drie weken training in mei. En in juni heeft hij maar drie kwalitatieve weken kunnen maken. Als je de rustdagen meerekent, heeft Tadej voor deze zomer maar twee weken goed getraind. We wisten dat het moeilijk zou worden. Ik had het over een zeer moeilijke missie voor de Tour, maar de waarheid is dat ik denk dat geen enkele renner ooit de Tour heeft gewonnen met minder dan een maand training in de benen.”

“Waarom we hem dan toch naar de Tour gestuurd hebben? Omdat we het hebben over Tadej Pogacar, de beste renner ter wereld. Hij is in staat om dingen te doen die andere renners niet kunnen. Zodra hij echt van start ging in juni, stonden al zijn cijfers in het groen. Hij kwam in zeer goede vorm aan in Bilbao en werd sterker naarmate de wedstrijd vorderde. Maar hij had een tweede compleet blok nodig om het drie weken vol te houden.”