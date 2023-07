10 jaar koning Filip: wat is er allemaal te doen tijdens de nationale feestdag?

Om te beginnen is er vrijdagochtend om 10 uur Het Te Deum. Met de religieuze ceremonie starten elk jaar opnieuw de feestelijkheden van de 21ste juli. Er wordt dan in verschillende kerken het “Te Deum” uitgevoerd, een katholieke lofzang. Zoals ieder jaar zullen de koning en koningin het Te Deum bijwonen in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel.

Op datzelfde moment beginnen de festiviteiten in het Warandepark in Brussel, het Paleizenplein, het Koningsplein, de Hofberg, de Ravensteinstraat, de Kunstberg, het Museumplein, de Regentschapsstraat, de Kleine en Grote Zavel, de Bodenbroekstraat, de Zavelstraat en het Poelaertplein. Daar worden verschillende activiteiten voorzien voor jong en oud zoals kinderanimatie, concerten en gratis sportactiviteiten.

Er zijn ook verschillende standjes van de Politie, Defensie en veiligheidsberoepen van de FOD Binnenlandse Zaken. Kerken en musea zijn open voor het publiek net als het Federaal Parlement. Bezoekers kunnen tussen 11 en 19 uur de Senaat en de Kamer bezoeken.

Om 16 uur volgt het militair defilé waarbij naar jaarlijkse gewoonte militairen zullen marcheren en voertuigen getoond zullen worden van het leger. Ook Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-rouge de Belgique, de Civiele Bescherming, de politie, douane en de brandweer zullen mee lopen tijdens het defilé. Voor het eerst zullen ook twee kinderen van het koningspaar mee in het defilé zitten. Gabriël heeft zijn eerste jaar in de Koninklijke Militaire School (KMS) erop zitten en Elisabeth loopt voor de tweede keer meer dit jaar.

Vanaf 21 uur worden tal van Belgische artiesten verwacht waaronder Camille, Loïc Nottet, Ozark Henry, Gustaph, Paul Michiels, Axelle Red en met Daan als afsluiter. In het park zullen foodtrucks en bars staan alsook grote schermen zodat iedereen het concert kan zien.

Om 23 uur wordt een show met licht en lasers verwacht, alsook het vuurwerk om de festiviteiten af te sluiten.

Verkeer

Naar aanleiding van de nationale feestdag zullen de volgende straten en pleinen niet toegankelijk zijn voor het verkeer: Poelaertplein, Regentschapsstraat, Koningsstraat en Koningsplein, Paleizenplein, Zavel, de straten rond het Park van Brussel (Warandepark en Warandeberg), Troonplein , de straten rond de kathedraal van Sint-Michiel en St-Goedele, Wet- en Belliardstraat, de sector Schuman/Oudergemselaan.

Brussel Mobiliteit dringt erop aan om naar Brussel te komen met de trein of met de metro. Verschillende lijnen zullen versterkt worden. Er zijn ook overstapparkings ondermeer in Kraainem, Heizel, Delta en Roodebeek.

Het Paleizenplein werd donderdag al afgesloten en zal gesloten blijven tot 22 juli in de ochtend.

Ook het defilé zorgt ervoor dat verschillende plaatsen afgesloten worden. Rond 12 uur sluiten volgende tunnels, pleinen en straten: Reyerstunnel richting centrum, Jubelpark + Wettunnel, Oudergemlaan (tussen jacht en Schuman).

Van 12.30 uur tot 18 uur is het verkeer verboden op en rond de onmiddellijke omgeving van de vorming van het defilé. Het gaat om de Kortenberglaan (tussen Notelaarstraat en Schuman), het Schumanplein, de Archimedesstraat, de Wetstraat (inbegrepen inrit Blijde Inkomst tunnel), de Lambermontstraat.

Gesloten van 14 uur tot 18 uur: Troonplein bovengronds ( geen enkele afsluiting van de tunnels is voorzien met uitzondering van de uitgang Belliard), Kunstlaan et Regentlaan tussen Troon en Wetstraat (afsluitingen enkel bovengronds), Luxemburgstraat en Montoyerstraat, Belliardstraat (inbegrepen de uitgang Belliard van de Troontunnel et de grote Belliard tunnel richting E40/Tervuren.

De Wetstraat tussen Schuman en de Koningsstraat evenals de Reyerstunnel en de Wettunnel blijven afgesloten tot het einde van het vuurwerk.