Laatstejaarsbelofte Gust Lootens wint meteen na hartoperatie: “Nog drie maanden om mijn profdroom na te jagen”

Over een geslaagde comeback gesproken. Na een inactiviteit van twee maanden wegens een hartingreep sloeg Gust Lootens (22) meteen toe in Oostnieuwkerke. In de profkoersen in Kemmel en Tubeke kon hij bevestigen. “Ik blijf mijn profdroom najagen. Er resten me nog drie maanden om te schitteren in UCI-koersen”, zegt de vierdejaarsbelofte van Soudal – Quick-Step Devo Team.

Begrijpelijk dat Lootens zich gerustgesteld en opgelucht voelt na zijn geslaagde operatie. “Hartritmestoornissen zijn angstaanjagend. Ik werd er voor het eerst mee geconfronteerd in het prille voorjaar in de Grand Prix de Lillers in Frankrijk. Een tijdlang sloeg mijn hart 215 keer per minuut. Uiteindelijk kwam mijn lichaam tot rust en kon ik zelfs de koers uitrijden. Ik bracht mijn trainer Roman Vanstaen op de hoogte. Een onderzoek met een hartrecorder van het ziekenhuis van Kortrijk bracht niets aan het licht. Ik mocht opnieuw koersen. En dat ging best goed. Zo werd ik zesde in de Wim Hendriks Trofee in Nederland. Ook in een Franse rittenkoers liep het prima, maar in de Ronde van Bretagne was het opnieuw van dat. Omdat ik me draaierig voelde, ben ik op advies van ploegleider Kevin Hulsmans afgestapt.”

Behandeld door Pedro Brugada

Dankzij zijn Oost-Vlaamse teammanager Bart Roosens kon Lootens, die zijn seizoen van de waarheid opende met een negende plaats in Brussel-Opwijk, langsgaan bij de befaamde hartspecialist Pedro Brugada. “Na het wegbranden van een overbodige zenuwbaan moest ik een week rust in acht nemen. Om mijn basisconditie op peil te brengen trok ik met mijn kompaan Warre Vangheluwe naar de Sierra Nevada.”

Dat Lootens klaar is voor de tweede seizoenshelft, werd duidelijk in de kermiskoers in Oostnieuwkerke. Hij kwam er solo over de finish. “Mijn lichaam reageerde goed op die eerste competitieprikkel. Met de klap viel alle onzekerheid weg.”

Profcontract versieren

Ook in Kemmel Koerse maakte hij een goede indruk. Ondanks een mechanisch defect in de slotronde kwam hij als elfde over de finish. Woensdag flitste hij in de nieuwe UCI-koers in Tubeke naar de achttiende prijs. Zondag maakt hij zijn opwachting in de Grand Prix de la Ville de Pérenchies, een Franse eendagskoers van tweede categorie. “Als ik geen profcontract kan versieren, zit mijn wielerloopbaan erop en ga ik werken. Ik weet wat me te doen staat.”