Een grote adelaar en het Disney-kasteel op steroïden: dit is de mainstage van Tomorrowland 2023

Met het thema Ascendo zoekt Tomorrowland 2023 de hogere sferen op. Dat neemt het festival letterlijk: het imposante hoofdpodium is dit jaar een luchtkasteel recht uit Disneyland dat bijna 50 meter hoog reikt. De opbouw duurde zo’n twee maanden en werd volledig intern geregeld. Van de eerste schetsen tot 3D-modellen en met de hand gemaakte decorstukken. Dé blikvanger, boven een videomuur van 740 vierkante meter: een megalomane, witte adelaar.

Toeval of niet, op onze nationale feestdag mogen meteen twee Belgen aan de bak op de grote bühne: Amelie Lens en Anouk Matton (MTTN) zijn vandaag de sterke vrouwen. Ook komende dagen kleurt de line-up van de mainstage tricolore met Amber Broos, Lost Frequencies, Henri PFR, Andromedik en Dimitri Vegas & Like Mike. Donderdag op de camping waren de broers Thivaios nog de verrassings-act van het startfeest, The Gathering. Like Mike kroont zich zo tot de veelvraat van deze editie, met (minstens) vijf sets over twee weekends.

© Maarten De Bouw

