Bayer Leverkusen gaat vol voor Victor Boniface, onderhandelingen met Union lopen

Bayer Leverkusen heeft zijn zinnen gezet op Victor Boniface (22). De Duitse club onderhandelt met Union over een overgang van de spits. De Nigeriaan maakte dit seizoen indruk bij Union. Vooral in de Europa League was hij van levensbelang met zes goals en twee assists. Ook in de kwartfinale tegen Leverkusen prikte Boniface een goal tegen de netten. Hij is dan ook geen onbekende voor de Duitse club. Er hangt wel een stevig prijskaartje van zo’n vijftien miljoen euro rond zijn nek.