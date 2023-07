Justine Ghekiere cijfert zich bij Tour-debuut weg in dienst van Ashleigh Moolman: “Nog te vroeg voor het kopmanschap”

Het gaat hard voor Justine Ghekiere, die pas aan haar derde seizoen toe is. Onlangs reed ze ook al de Giro. “Daar had ik wel een beschermd statuut, maar in de beginfase liep het wat stroef. Het gevolg van mijn valpartij op het Belgisch kampioenschap voor eigen volk in Izegem, waarbij mijn ribben averij opliepen. Door nog eens onderuit te gaan op Italiaanse wegen had ik nog meer last van mijn ademhaling. In de vijfde etappe verloor ik twintig minuten. Dat was een domper.”

“Gelukkig keerde het tij. Ik reed nog meerdere keren in het offensief, maar het draaide vaak uit op een sprint. Uiteindelijk werd ik 24ste. Dat was ietwat onder de verwachtingen. Ik had een plaats bij de eerst tien vooropgesteld, maar positief was wel dat ik sterk eindigde. Mijn herstelvermogen staat op punt. Ik merkte al meermaals op dat ik in het tweede deel van een rittenkoers beter ben.”

Vorig jaar toeschouwer

Voor haar loodzware zomer werkte ze een hoogtestage in Livigno af. Daar hoopt ze nu nog de laatste restjes voordeel uit te puren. “Ik ben wat blij met mijn Tour-selectie. Een jaar geleden kreeg ik (bij Plantur-Pura, red.) geen plaatsje. Dat zorgde voor een fikse ontgoocheling. Ik ben dan maar als toeschouwer naar de Tour getrokken. Toen heb ik ervaren hoe groot deze koers is. Ik ben gemotiveerd.”

“Ik zal me voluit geven voor het collectief. Persoonlijke ambities koester ik niet. Ik opereer voorlopig nog liever vanop de tweede rij. De ploeg moeten dragen is geen gemakkelijke opdracht. In die optiek is het niet slecht dat Moolman ook volgend jaar nog zal uitkomen voor AG Insurance –Soudal – Quick-Step”, aldus de winnares van de Ronde van Valencia.

De tweede West-Vlaamse in de Tour de France Femmes is Julie Van De Velde. Ze is een van de vier Belgen bij Fenix-Deceuninck, dat voor de gelegenheid omgedoopt wordt tot Fenix-Elegant.