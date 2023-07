Een broertje voor Georges: Wout van Aert en vrouw Sarah verwelkomen Jerome

Dat Georges rond deze periode een broertje zou krijgen, wisten we 23 weken geleden al, toen Sarah De Bie dat, ook al via Instagram, bekend maakte. Vandaag kennen we zijn exacte geboortedatum en naam: Jerome van Aert kwam op 20 juli 2023 ter wereld.

De geboorte was voorzien tegen het einde van de Tour de France en dus werd vooraf rekening gehouden met het scenario dat Wout van Aert voortijdig een einde zou maken aan zijn vijfde Tour, die zondag aankomt in Parijs. Van Aert is een familieman en wilde de geboorte van zijn tweede kind voor geen geld van de wereld missen, ook nu dat betekent dat hij enkele kansen om alsnog een etappezege te boeken laat schieten.

Afgelopen maandag op de rustdag werd de knoop doorgehakt: de bevalling was nakend en dus zou Wout de Tour verlaten. De situatie van Sarah werd van dan af van zeer nabij opgevolgd en dag per dag werd de inschatting gemaakt of Van Aert nog kon blijven tot de koninginnenrit afgelopen woensdag.

Uiteindelijk lukte dat en Jumbo-Visma-kopman Jonas Vingegaard sloeg in het algemeen klassement zo’n grote kloof met zijn achtervolger Tadej Pogacar (7’35”) dat Van Aert met een gerust gemoed richting Herentals kon vertrekken.

Dat gebeurde zonder dralen. Van Aert nam aan de finish in Courchevel nog afscheid van Vingegaard en stapte vervolgens in een helikopter om daarna met een privé-jet zijn weg de vervolgen. De Belgische kampioen tijdrijden was woensdagavond al thuis en kon een dag later zijn tweede zoontje geboren zien worden.

Wout van Aert en Sarah De Bie na zijn winst in de E3 Saxo Classic. Sportief geluk is fijn, maar voor het koppel gaat niets boven familiegeluk. — © BELGA

De eerstvolgende wedstrijden van Van Aert worden de WK-wegrit op zondag 6 augustus en het WK tijdrijden op 11 augustus in Glasgow. Er is dus even tijd om te genieten van het familiegeluk.