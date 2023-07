Wout van Aert krijgt er stevige concurrent bij in thuisstad: ook groene trui Jasper Philipsen rijdt criterium in Herentals

Wout van Aert krijgt er donderdag 27 juli in de klassieke eindspurt in het na-Tourcriterium van Herentals Fietst & Feest stevige concurrentie bij, want groene trui Jasper Philipsen heeft zijn komst bevestigd.

Herentals kleurde vorig jaar helemaal groen toen thuisrijder Wout van Aert de gegeerde puntentrui uit de Tour de France mee bracht. Maar ook dit jaar is de organisatie van het Heylen Vastgoed na-Tourcriterium erin geslaagd het groen naar de Keizerstede te halen. Want met Jasper Philipsen verschijnt de grote slokop aan de startlijn. Niemand doet momenteel beter dan zijn vier ritoverwinningen in de Ronde van Frankrijk, en als de sprinttreinen niet net wat te laat waren gekomen, had hij daar donderdag mogelijk nog een vijfde aan toegevoegd. De Vlam van Ham van Alpecin-Deceuninck, een ploeg met thuisbasis in Herentals, draagt zonder ongelukken de groene trui zondag ook nog in Parijs.

Allersnelste sprinter

“Na Wout van Aert vorig jaar zijn we er dus weer in geslaagd om de groene trui naar Herentals te halen”, zegt Philippe Mariën namens de organisatie van Herentals Fietst & Feest. “We zijn uiteraard bijzonder trots dat we zo’n grote uitblinker uit de Tour hebben kunnen strikken – misschien wel de allersnelste sprinter van het peloton bovendien. Dat Philipsen een streekrenner is die hier regelmatig passeert op zijn trainingsritten, maakt het alleen maar mooier.”

Komt het in de Bovenrij wel tot een keizerlijke spurt tussen Wout van Aert en Jasper Philipsen? Dat weten we volgende week donderdag, wanneer zij voor de apotheose zorgen van Herentals Fietst. Om 19.30u wordt dan het startschot gegeven van het zeventiende Heylen Vastgoed na-Tourcriterium. De toegang is zoals alle voorgaande jaren gratis.