De Batting Cage is een van de populaire attracties. — © RR

Hasselt

Het nieuwe interactieve sportcentrum Sparkx in Hasselt meldt dat er sinds de opening in mei al 10.000 bezoekers zich in het zweet zijn komen werken. “We zijn blij met die mijlpaal, het bewijst dat ons concept aanslaat”, zegt brand manager en medeoprichter Michiel van Schaik.