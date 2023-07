In ‘Lampie on Tour’ geeft Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step) ons dagelijks een exclusieve inkijk tijdens de Tour de France. Feest bij de ploeg van Patrick Lefevere gisteren, want Kasper Asgreen kon eindelijk de nul wegwerken in de Ronde van Frankrijk. Dat verdient champagne. En de kers op de taart natuurlijk: “De chefs denken aan alles”