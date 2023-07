“Zomerreces Vlaams Parlement moet wijken na arresten Grondwettelijk Hof”

Het zomerreces in het Vlaams Parlement moet een andere invulling krijgen na een reeks arresten met “een vergaande impact op het beleid”. Dat vindt Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde, die daarover vrijdag een brief stuurde naar parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA).

Vande Reyde wijst naar arresten van het Grondwettelijk Hof van gisteren/donderdag. Dat vernietigde verscheidene artikelen van een decreetwijziging over de taaltest Nederlands in het inburgeringstraject, van de hervorming van de Vlaamse sociale bescherming, van het verbod op buitenlandse financiering voor moskeeën, en van de meldingsplicht voor advocaten bij ‘agressieve fiscale constructies’.

Daarnaast vernietigde de Raad voor Vergunningenbetwistingen de omgevingsvergunning voor de nieuwe ethaankraker van chemiereus Ineos in Antwerpen. Eind juni raakte bovendien bekend dat de auditeur bij de Raad van State adviseerde om de aanpassing van de persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap te vernietigen.

Dat alles heeft “een vergaande impact” op het Vlaamse beleid, zegt Vande Reyde in zijn brief aan Homans. “Als volksvertegenwoordigers moeten we onze verantwoordelijkheid hierin nemen tijdens de zomermaanden. Wachten tot september is geen optie.”

Het Vlaams Parlement is nu in reces gegaan tot de opening van het nieuwe parlementaire jaar op 25 september. Tijdens het reces vinden er geen systematisch geplande vergaderingen plaats.

Vande Reyde pleit ervoor om de activiteiten van het parlement de komende weken in beperkte mate voort te zetten. “Tijdens het reces kan er per dossier met aanzienlijke beleidsimpact gewerkt worden met punctuele hoorzittingen. Daarin kunnen de juridische oorzaken, implicaties en oplossingen van de arresten geanalyseerd worden. Dit staat ons toe om resoluties te formuleren, waarmee de regering begin september aan de slag kan gaan.”

De Open Vld’er benadrukt dat daarvoor niet het voltallige parlement bijeen moet worden geroepen. “Deze hoorzittingen kunnen ook digitaal georganiseerd worden. Voor elk onderwerp is slechts een beperkte afvaardiging van volksvertegenwoordigers vereist”, luidt het.