Waar is BoerBurgerBelangen? Terwijl stikstof opnieuw voor deining zorgt in de Vlaamse regering, blijft de beweging van Tine Hermans uit Merksplas stil. Toch even bellen. En het gaat goed, dank u. De partij is volop bezig een nieuwe structuur op poten te zetten. Er komt snel een website aan en in het najaar zal BBB fors campagne beginnen te voeren.