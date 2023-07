Een dag in het spoor van Skoda-ambassadeur en ex-winnaar Andy Schleck: “Van Aert kan zelfs bovenaan in de Tour eindigen, op voorwaarde dat hij daarop focust”

“We reden afgelopen zondag richting Le Bettex. We passeerden Pidcock, Gaudu, Pinot... en putain, ineens reed Van Aert daar. Ik vroeg chauffeur Staf Scheirlinckx om traag voorbij te rijden zodat ik een foto kon nemen van Wout in volle actie. Ik was echt blij.” Dit zijn géén quotes van een toevallige vip van hoofdsponsor Skoda, maar van de ex-winnaar van de Tour 2010, Andy Schleck.